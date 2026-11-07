Нови аварии оставиха още райони на София без парно и топла вода

Още части на столицата са без топлоподаване заради аварии. Очакваното възстановяване на услугата е насрочено за 9 ноември (понеделник), заявиха от "Топлофикация-София". Засегнато е Спешното отделение на УМБАЛ "Св. Анна". ОЩЕ: "Къпем се във фитнеса и замръзваме в стаите": Зимен ад за студентите в София

Без парно и топла вода са абонатите на дружеството в бл. 16В, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35А, 35Б, 132А ул. „Одоровци“ № 44 и 28 СУ „Алеко Константинов“ в кв. „Красна поляна 1“.

В кв. „Гео Милев“ са засегнати ул. „Хемус“ № 10, ул. „Алеко Богориди“ бл.№ 266, ул. „Разлъка“ № 5.

Бл. № 24 в кв. „Слатина“ също е със спряно топлоподаване.

Живеещите в бл. 30 на бул. „Цариградско шосе“, бул. „Г.М. Димитров“ № 16А, бл. № 30 и 30А от „Младост 1“ нямат парно и топла вода.

Без топлоподаване са и бл. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 73 СУ „Владислав Граматик“, ДГ 7 „Детелина“, ул. „Деян Белишки“ бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ул. „Деян Белишки“ № 40–42, 46, 52, 54, 56, 60, 62, бул. „Тодор Каблешков“ № 22,24а, Център за социална рехабилитация „Благовещение“ в „Гоце Делчев“.

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В четвъртък кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров и общински съветници обсъдиха състоянието на „Топлофикация София“ по време на заседание на СОС в опит за намиране на изход от ситуацията с топлата вода и парното, в която се намират хиляди столичани поради аварии на топлопреносната мрежа.