След като си позволи недопустимо своеволие: Звезда на ЦСКА бе реалибитирана

Една от звездите на ЦСКА - Джеймс Ето'о, бе реалибитирана след недопустимото своеволие, което си позволи в първия шампионатен двубой за сезона срещу Славия. Халфът на "армейците" си позволи да си тръгне с такси на почивката на мача на стадион "Александър Шаламанов", веднага след като бе изваден от игра от Христо Янев, без да спази протокола и да остане на трибуните да догледа срещата. Това бе и причината Ето'о да не пътува с отбора за гостуването на Карабах, но сега халфът се завърна в състава на ЦСКА.

Христо Янев върна Джеймс Ето'о в групата на ЦСКА

"Червените" публикуваха видео в социалните мрежи от последната тренировка на отбора, а акцентът падна върху Ето'о, който тренира наравно със съотборниците си. Предполага се, че Ето'о ще получи възможност да покаже на терена, че е осъзнал грешката си, като вероятно ще запише минути в предстоящия мач срещу Ботев Пловдив. Самият Христо Янев опита да оправдае липсата на Ето'о от групата за първия мач с Карабах, че изостава с подготовката, но неофициално се знае, че халфът действително си е тръгнал от "Александър Шаламанов" на почивката.

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Подобен ход от Ето'о е крайно неприемлив, като вероятно от ЦСКА са му наложили вътрешно дисциплинарно наказание. Клубът обаче предпочете да не разгласява информация за това, което се е случило. Интересно е дали Ето'о ще бъде използван като титуляр срещу бившия му клуб Ботев, както и дали ще бъде използван като титуляр в реванша срещу Карабах, който може да се окаже съдбоносен за сезона на ЦСКА. Класиране за третия квалификационен кръг на Лига Европа ще осигури и минимум бараж за влизане в групите на Лигата на конференциите.

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