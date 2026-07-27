ЦСКА обяви голяма рокада по високите етажи. Вот на недоверие или стратегически ход - какво е посланието зад смяната на властта?

Най-титулуваният клуб в българския футбол - ЦСКА, обяви, че предприема "важен ход в стратегическото си развитие". На стадион "Българска армия" взеха решение да направят разместване по високите етажи: Бойко Величков е отстранен от оперативното управление на първия отбор, но остава в ЦСКА с дългосрочен проект и задача да развива Академията на клуба. Валентин Илиев пък става спортен директор и пряко ще отговаря за представянето, селекцията и спортно-техническата политика на първия отбор.

Бойко Величков губи властта над първия отбор: ЦСКА започва нов курс с Валентин Илиев

"Клубът преструктурира спортно-техническото си направление с назначението на Валентин Илиев за спортен директор, докато Бойко Величков поема изключително важната отговорност да ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА", написаха от ЦСКА, като сякаш искат да подчертаят, че не понижават Величков, а му възлагат също толкова важна задача.

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Величков е понижен до ниво на Академията

"Превръщането на армейската детско-юношеска школа в една от водещите в България и в региона е ключов приоритет за нашия клуб, което доведе до поверяването на отговорността за този процес на доказан професионалист като Бойко Величков. Много скоро талантите на ЦСКА ще имат на разположение най-модерната база у нас, а за тях ще се грижат най-добрите специалисти, прилагащи всички последни тенденции в методологията за развитие на млади футболисти", пишат още от ЦСКА.

Валентин Илиев - новият спортен директор на ЦСКА, който ще има властта над първия отбор

"С назначението на Валентин Илиев за спортен директор ЦСКА залага на потомствен армеец, способен да отстоява исторически заложените ценности на нашия клуб – преследване на всички отличия на домашната сцена и достойно представяне по европейските терени. Фокусът в работата на Валентин Илиев ще е върху първия отбор на ЦСКА и добрия синхрон с останалите армейски формации. Убедени сме, че с прословутия си дух, амбиция за успех, принципност и професионализъм, Валентин Илиев ще успее да повиши още повече нивото на представяне на червения тим. Вторият тим на ЦСКА на този етап ще бъде воден от досегашния помощник на Валентин Илиев - Любен Любенов", завършват от ЦСКА.

В последната година Бойко Величков отговаряше както за първия отбор, така и за останалите формации. Сега в ЦСКА разделят тези две направления, като Величков вече няма да има ангажимент към първия отбор, а с това ще се занимава Валентин Илиев, който до момента бе треньор на дубъла. Рокадата идва след колебливото представяне на ЦСКА, а ходът може да се тълкува и като вот на недоверие към Величков за работата му начело на първия отбор.

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