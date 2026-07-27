Левски продължава по български: подписа с още един юноша

Левски продължава да показва, че възнамерява да разчита на футболисти от собствената си школа. След като Стивън Стоянчов и Огнян Владимиров вече подписаха професионални договори със "сините", сега е ред на още един млад футболисти официално да стане част отбора. Става въпрос за Андрей Нешев, който е в академията на Левски от 2021 г., минава през отборите до 14, 15, 16 и 17 години, а от настоящия сезон ще бъде част от втория отбор на "сините".

Левски: "Записва 139 мача и отбелязва 66 гола"

Ето какво написаха от Левски за подписването на Андрей Нешев: "Юношата на ПФК „Левски“ Андрей Нешев подписа първия си професионален договор с родния клуб. Контрактът е със срок от три години. Андрей Нешев е роден на 17 април 2009 година. Той е част от Академия „Левски“ от 2021 година. Записва 139 мача и отбелязва 66 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години, както и в турнира за Купата на БФС.

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"Включен е и в идеалния отбор"

През настоящия сезон нападателят ще бъде част и от втория отбор на клуба, който се състезава в Югозападната Трета лига. През сезон 2024/25 печели със своите съотборници титлата в Елитната юношеска група до 17 години. Включен е и в идеалния отбор на Елитната юношеска група до 17 години за сезон 2025/26. ПФК „Левски“ пожелава на Андрей Нешев много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб".

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