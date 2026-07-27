"Тя не ни предаде и ние няма да я предадем": БСП подкрепи Йотова за президент (ВИДЕО)

"Днес на свое редовно заседание Изпълнителното бюро на БСП обсъди заявката на президента Илияна Йотова да се кандидатира на президентските избори тази година. Изпълнителното бюро поздравява г-жа Йотова за нейния кураж и еднозначно застава зад нейната кандидатура. Ние подкрепяме г-жа Йотова за следващ мандат президент на Републиката. Предполагам това не ви учудва", каза лидерът на БСП Крум Зарков по време на пресконференция след като в "Панорама" президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент от инициативен комитет.

Стана ясно, че на Национален съвет на БСП на 29 август ще бъде утвърдена формулата за участие на партията на президентските избори.

"Йотова не е предала БСП и БСП няма да я предаде"

Крум Зарков заяви, че подкрепата за Йотова е нещо нормално предвид богатата история, която БСП и президента имат през годините. "Илияна Йотова не е предала БСП и БСП няма да я предаде", заяви лидерът на Столетницата.

От БСП нямат съмнение, че ако бъде избрана, тя ще е необходимият коректив, но няма да търси самоцелно противопоставяне. "Точно от това има нужда като президент", добави още Зарков.

Според него последните месеци тя е доказала, че умее да прави това. "Не на последно място Илияна Йотова има натрупан богат международен опит, който ни се струва особено важен в сегашната сложна обстановка. Дългите й години като евродепутат й помогнаха да изгради визия за Европа и за мястото на България в нея", заяви още Зарков. ОЩЕ: "Госпожо президент, не се отказвайте": Илияна Йотова обяви, че ще участва в изборите наесен

Какво ще се случи с централата на БСП?

Крум Зарков отговори и на заявката на министърът на регионалното развитие Иван Шиишков, че сигурно БСП ще трябва да напусне централата си на "Позитано" 20.

"Добре дошли в нашата централа отново. Надявам се, че ще имаме още възможности да се виждаме тук. БСП ще влезе в открит диалог с правителствените власти. Ние не искаме повече от това, което ни се дължи, но ще отстояваме това, от което имаме необходимост, за да функционираме като политическа сила", каза Зарков.

По думите му БСП е изпадснала в парламента, но има своите представители в Европейския парламент, но и са трета по големина сила в местната власт по брой кметове и общински съветници.



Той подчерта, че адресът на БСП е "Позитано" 20. ОЩЕ: Шишков: БСП със сигурност трябва да напусне "Позитано" (ВИДЕО)