Спорт:

БФС отписа Лудогорец от евротурнирите

27 юли 2026, 11:01 часа 638 прочитания 0 коментара
Снимка: cska.bg
БФС отписа Лудогорец от евротурнирите

Българският футболен съюз на практика отписа Лудогорец от евротурнирите на УЕФА, след като публикува програмата за срещите от четвъртия и петия кръг на Първа лига. В нея се вижда, че "орлите" се третират като отпаднал отбор от квалификациите на Лигата на конференциите, въпреки че тимът все още е в надпреварата. Лудогорец загуби първия мач срещу Апоел Тел Авив с 0:2, но предстои реванш в Разград, а ако "зелените" направят обрат, то БФС ще трябва да направи корекция в програмата си.

Програмата на Първа лига за петия кръг не предвижда Лудогорец да играе в Европа

Програмата, която се утвърждава съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, предвижда Лудогорец да играе с Ботев Пловдив в петия кръг на 15 август (събота). Това е само два дни след мачовете реванши от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Именно затова от БФС отбелязват, че програмата може да претърпи промени в зависимост от представянето на българските отбори, като окончателната програма ще бъде потвърдена най-късно на 31 юли.

Ето и програмата на Първа лига за четвърти кръг и пети кръг: 

Четвърти кръг:

7 август

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Левски - Локомотив (Пловдив) 20:30 часа

8 август

Локомотив (София) - ЦСКА 1948 19:00 часа

Дунав - Арда 21:15 часа

9 август

Черно море - Лудогорец 19:00 часа

Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 21:15 часа

10 август

Ботев (Враца) - Славия. 19:00 часа

Септември - ЦСКА 21:15 часа

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Лудогорец

Пети кръг:

14 август

ЦСКА 1948 - Черно море 21:15 часа

15 август

Славия - Левски. 19:00 часа

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 21:15 часа

16 август

ЦСКА - Ботев (Враца) 19:00 часа

Локомотив (Пловдив) - Дунав 21:15 часа

17 август

Спартак (Варна) - Септември 19:00 часа

Арда - Локомотив (София) 21:15 часа

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БФС Лудогорец Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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