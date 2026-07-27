Шаби Алонсо разкри: Ще използва ли двете си суперзвезди едновременно?

След като си тръгна от Реал Мадрид по средата на миналия сезон, Шаби Алонсо остана без работно място. До края на кампанията, когато от Челси обявиха, че именно испанският специалист поема отбора. "Сините" ще имат и новото си звездно попълнение - Морган Роджърс. Англичанинът пристигна от Астън Вила срещу рекордните за британец 117 милиона паунда. Новият старши треньор Алонсо разкри как възнамерява да го ползва и дали ще го пуска в игра заедно с другата суперзвезда на Челси Коул Палмър.

Шаби Алонсо: "Нямаше много по-добри опции"

Ето какво каза Шаби Алонсо, цитиран от "BBC":"На тази позиция ни беше нужен важен играч и съм сигурен, че нямаше много по-добри опции от Морган Роджърс. Нужни са ни играчи, които могат да повлияят с моментален ефект и съм сигурен, че Морган няма да се нуждае от много време да се адаптира към клуба, системата и съотборниците си. Това беше идеята - да вземем топ играч, а той е точно такъв.

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"Трябва да бъдем гъвкави и да действаме"

Имам план. Имам идея. Сигурен съм, че ще се свържат много добре на терена. Трябва да имаме избор. Ако постигнем баланс и тези специални играчи са в правилните позиции, ще бъдем много конкурентоспособни със и без топката. Знаем, че сигурно ще трябва да има още движение на пазара. Трябва да бъдем гъвкави и да действаме бързо. Основното нещо е, че имаме ясна идея, ясен план, който сме изградили. Сигурно това ще се промени преди трансферният прозорец да затвори".

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