170 милиона за звезда на ПСЖ? Ливърпул има по-добра опция на "Анфийлд"

Фланговите футболисти са едни от най-обсъжданите на летния трансферен прозорец. Големи клубове имат нужда от нови добри играчи по крилата и всеки се стреми да вземе най-доброто за себе си. Ливърпул е сред тези отбори, но ПСЖ вдигна сериозно цената на една от трансферните цели на "червените". А именно преговорите между клубовете могат да се окажат най-сериозната пречка за тази сделка. Но може да се окаже, че Ливърпул има решение на проблемите си по крилото на "Анфийлд".

ПСЖ иска 170 милиона за Брадли Баркола

Най-голямата трансферна цел на Ливърпул беше крилото на РБ Лайпциг Ян Диоманде. Именно от ПСЖ първи опитаха да го отмъкнат, след което и Реал Мадрид се намеси в играта. След като Ливърпул се отказа от Диоманде, се насочи към крилото на ПСЖ Брадли Баркола. Парижани имат много качествени флангови футболисти, а сега, коато търсят още нови попълнения, със сигурност ще трябва да се разделят с някого. По всичко изглежда, че това ще бъде Баркола, който иска да премине на "Анфийлд". Но ПСЖ му сложи доста висока цена - цели 170 милиона евро. Сега преговорите между двата клуба остават осносната въпросителна за сделката.

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Федерико Киеза е вариант за Ливърпул

Но на Ливърпул може да не му се наложи да дава 170 милиона евро. Поне не и за едното крило. Тъй като "червените" имат наличен флангови футболисти, който все още не е показал всичко, на което е способен. Става въпрос за Федерико Киеза. Той пристигна на "Анфийлд" през лятото на 2024 г. и от тогава е изиграл едва 50 мача за мърсисайдци. Контузиите продължават да тормозят италианеца, но дори когато беше във форма, бившият мениджър на Ливърпул Арне Слот не го пускаше като титуляр. Нидерландецът предпочиташе да използва Киеза като смяна, дори при най-добрите му моменти за "червените". Самият Киеза сподели, че се надява да получи шанс под ръководството на новия мениджър Андони Ираола.

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