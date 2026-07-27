"Частен плаж": Можете ли да плажувате пред чужда вила в Хърватия?

„Частен плаж“ - табела, която спира много плувци, преди дори да стигнат до морето. В Хърватия обаче няма частни плажове. Проблемът възниква, когато частна земя води до плажа, когато хотел има концесия или когато някой се опитва да си присвои част от брега. Тук свършва частната собственост и започва правото на плувеца на брега, пише хърватската медия "Индекс". Законът за морската собственост и морските пристанища обаче ясно посочва, че в Хърватия не съществуват частни плажове.

Въпреки това някои собственици продължават да ги рекламират и се опитват да държат къпещите се далеч, бъркайки частна земя край морето с морска собственост.

Морската собственост обхваща морето и брега, а границата ѝ не се определя от частни парцели, а от закона и действителното положение на терена. На сушата тя обикновено се простира на поне шест метра от морската граница до сушата, а в някои случаи тази граница може да бъде и по-широка.

Това означава, че самият плаж, ако е част от морското благо, не може да бъде частен, независимо дали се намира пред вила, апартамент или хотел. Съществуват изключения, но те не са свързани с частната собственост.

Достъпът може да бъде ограничен в зони със специален режим на ползване, като например военни зони, пристанища със специално предназначение, хотели с концесия или други места, където това е предписано от закона за сигурност или специални цели. ОЩЕ: С Турция и Румъния засилваме защитата на критичната подводна инфраструктура в Черно море

Пътеката до плажа води през частна земя - позволено ли е преминаването?

Една от най-често срещаните ситуации на хърватското крайбрежие изглежда така: скрит залив е достъпен само по тясна пътека през частен парцел или ограден имот. На входа има табела „Частен“, собственикът спира плувците и твърди, че не могат да продължат по-нататък. Но къде свършва правото на собственика на земята и къде започва правото на гражданите да ползват брега?

Има ключова разлика между достъпа до плажа и самия плаж. Въпреки че брегът може да е леснодостъпен по море за всички, земята, през която се достига до него, може да е частна. Собственикът на такъв парцел има право да забрани преминаването, ако няма обществен път, регистриран сервитут или друго правно основание, което позволява достъп. Фактът, че това е единственият път към плажа, не означава автоматично, че всеки има право на преминаване през чужда земя. Частен двор, градина, маслинова горичка или ограден имот не може да се използва като проход към морето без разрешението на собственика. Ако няма обществен път, до плажа може да се стигне от морето - с лодка, каяк, SUP или плуване. Собственикът на земя по крайбрежието не може да забрани престоя на самия плаж само защото е пред къщата или парцела му. Нито пък може да огради плажа, както е оградил частния си имот. ОЩЕ: Турските власти забраниха влизането в Черно море: Каква е причината?