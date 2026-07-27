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ЦСКА – Ботев Пловдив: Кога и къде да гледаме дербито от втория кръг на Първа лига?

27 юли 2026, 9:40 часа 565 прочитания 0 коментара
Снимка: Botev Plovdiv
ЦСКА – Ботев Пловдив: Кога и къде да гледаме дербито от втория кръг на Първа лига?

ЦСКА приема днес Ботев Пловдив в дербито на втория кръг на родната Първа лига. Мачът обещава да бъде доста интересен, тъй като двата тима се намират в коренно различна ситуация откъм форма и кондиция. До момента „армейците“ изиграха четири двубоя – три в Лига Европа и един в българското първенство, като записаха две победи и две равенства. Ботев пък има само един мач зад гърба си – срещу Локомотив София в Първа лига.

ЦСКА – Ботев Пловдив: Начален час и ТВ

В последния си мач ЦСКА завърши наравно 0:0 с Карабах в Баку в първи двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Преди това „армейците“ направиха отново хикс 0:0 като гост на Славия в Първа лига.

Ботев Пловдив също направи равенство в първия кръг на първенството, след като домакинството на Локомотив София завърши при резултат 1:1.

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В колко часа започва мачът между ЦСКА и Ботев?

Двубоят между ЦСКА и Ботев Пловдив е от късната програма на Първа лига. Срещата ще започне в 21:15 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в центъра на София.

Коя телевизия ще дава двубоя между ЦСКА и Ботев?

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Срещата между ЦСКА и Ботев Пловдив ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва двубоя е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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ЦСКА Ботев Пловдив Първа лига
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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