"Само в слабоумен клуб като ЦСКА е възможно треньор на втория отбор да стане шеф на всички треньори"

Новината за назначаването на Валентин Илиев за спортен директор на ЦСКА буквално взриви социалните мрежи, където се надигна и вълна на недоволство сред феновете на "армейците". Една от големите фен страници на клуба във Фейсбук - "Червена София", излезе с публикация минути след официалното съобщение на ЦСКА, за да изрази несъгласието си с рокадата по високите етажи. От "Червена София" смятат, че е странно треньор на втория отбор да стане спортен директор, тоест да бъде шеф на всички треньори в клуба.

Феновете питат: Как от треньор на втория отбор ставаш шеф на всички треньори в ЦСКА?

"Само в слабоумен клуб като сегашното подобие на ЦСКА може от треньор на вторият отбор да станеш спортен директор, т.е. шеф на всички треньори. Явно и тази година "шефовете" са се разбрали да гледаме отстрани как другите отбори се борят за титлата", написаха от "Червена София".

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Под новината във официалната Фейсбук страница на ЦСКА също "валят" критични коментари към ръководството. Някои привърженици се хванаха за думите на ЦСКА, че са убедени, че "с прословутия си дух, амбиция за успех, принципност и професионализъм, Валентин Илиев ще успее да повиши още повече нивото на представяне на червения тим". Според тях Илиев не е принципен заради това, че е присъствал на учредяването на ЦСКА 1948, а после бе и треньор в клуба.

Други коментират, че Илиев няма компетенциите да бъде на толкова висок пост в клуба. Всичко това идва броени дни преди съдбоносния реванш срещу Карабах, който може да прати ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

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