"Трябва да бъдем готови за ЦСКА, ще следим и Купата": Треньорът на Лудогорец е в окото на бурята, но остана спокоен

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо показа завидно спокойствие след загубата на тима от ЦСКА 1948 с 0:1. Разградчани отстъпиха второто място в класирането, а вече съществува реален риск да пропуснат евротурнирите през следващия сезон. Всичко това ще се реши в последния кръг, когато "зелените" посрещат тима на ЦСКА в Разград.

Лудогорец изнемогва физически и рискува да изпусне Европа

"Не се доближихме до нивото, което искахме. Не изглеждахме добре физически, темпото беше бавно. Допуснахме гол по много разочароващ начин. Контузиите в отбора? Днес наистина страдахме. Нивото не бе желаното", заяви Хьогмо след загубата от ЦСКА 1948, след която "червените" се изкачиха на второ място с 66 точки. Лудогорец е трети с 64 точки, а ЦСКА е четвърти с 63.

"Имахме 3 мача в много кратък период, само за 9 дни. Трябва да се възстановим и да бъдем готови за последния мач срещу ЦСКА. Знаем, че има финал за Купата - трябва да следим и него", добави още Хьогмо. Ако ЦСКА спечели Купата, ще се класира директно за квалификациите на Лига Европа. На Лудогорец пък може да се наложи да играе бараж, за да влезе в евротурнирите.

