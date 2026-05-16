Глас от високите етажи в Левски говори със самочувствие след победата над ЦСКА

Едно от основните лица по високите етажи в Левски - Даниел Боримиров, застана пред медиите след победата над ЦСКА с 2:0 в последното Вечно дерби за сезона. Изпълнителният директор на "сините" говори със самочувствие след втората поредна победа над вечния враг, като отбеляза, че не си спомня "червените" да са отправили и един точен удар към вратата на Светослав Вуцов. Той смята, че резултатът е можел да бъде дори по-убедителен.

"Много съм доволен от начина на игра и от резултата. Не мога да си спомня дали ЦСКА имаше удар във вратата. Резултатът можеше и да е по-убедителен", заяви Боримиров. Попитан дали има новини около селекцията, Боримиров каза: "Когато има нещо подписано, ще го разберете от нас. Към момента не мога нищо да кажа. Още не е отворил трансферният прозорец, а вие ме питате за трансфери."

След това Даниел Боримиров бе попитан дали Левски ще излезе със същата мотивация за победа и в последния мач от сезона срещу ЦСКА 1948. "Както виждате, играем с мотивация във всеки един мач. Кажете ми един мач, в който не сме играли с мотивация? Има ли такъв?", попита Боримиров, с което потвърди думите на Хулио Веласкес, който настоя, че Левски играе с феърплей към първенството.