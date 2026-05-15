Клубовете в Първа лига май "удариха греда": Огромна неустойка блокира промените в договора за ТВ правата

Българският футболен съюз е с вързани ръце по казуса с телевизионните права у нас. Както е известно, вчера от Ботев Пловдив излязоха с позиция относно парите, които получават родните клубове и искане за тяхното увеличение. Декларацията бе подкрепена от 15 от 16-те отбора в Първа лига. Ръководството на „канарчетата“ обяви, че днес ще я входира в БФС, за да може по-бързо да бъде намерено решение на проблема.

Неустойката е 30 милиона лева

Оказа се обаче, че скоро може и да няма увеличение на парите за клубовете. Причината е, че в настоящия договор между БФС и телевизията, излъчваща срещите в Първа лига, е залегнала огромна неустойка, която ще трябва да бъде платена на оператора при евентуалното прекратяване на контракта. Според колегите от „Тема спорт“ тя възлиза на 30 милиона лева. От централата са категорични, че на този етап няма какво да се направи, тъй като няма как да бъде платена въпросната компенсация на телевизията.

Договорът между БФС и телевизията е до 2029-та

Настоящият договор между БФС и телевизията е подписан в края на 2023-та година – малко преди оттеглянето на покойния Борислав Михайлов от президентския пост. Според контракта тази година клубовете ще си разделят 7,5 милиона лева. С всяка изминала година сумата се повишава с половин милион, като през 2029-та, когато изтича споразумението, тя трябва да възлиза на 9 милиона лева.

ОЩЕ: Безпрецедентно обединение в българския футбол! 15 от 16 клуба настояха за революционна промяна