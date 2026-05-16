Голмайсторът на Левски: Не се примиряваме с нищо, винаги искаме единствено да побеждаваме

Един от голмайсторите на Левски в дербито с ЦСКА Хуан Переа коментира победата на „сините“ над големия съперник. Както е известно, тимът на Хулио Веласкес спечели последния за сезона сблъсък между двата тима с 2:0. Именно Переа вкара първото попадение, а второто бе дело на Евертон Бала. По този начин Левски записа втора поредна победа срещу „армейците“ в плейофите на Първа лига.

Хуан Переа сподели, че в Левски не се примиряват с нищо освен победата и винаги играят единствено за трите точки. Той отличи работата, която вършат „сините“ на тренировки. Колумбиецът също така не пропусна да благодари на феновете на столичани, които не спират да подкрепят отбора.

„Трябва да работиш здраво, за да си подготвен за тези мачове“

„Имахме преимущество в контрола на топката. И, разбира се, голямото желание, което е нужно в този тип мачове. Всеки един от нас всеки ден показва желание и старание, всеки излиза с желание за победа. Не се примиряваме с нищо. Винаги искаме да побеждаваме и само да побеждаваме“.

„Всичко е работа. Трябва да работиш здраво, да си подготвен за тези мачове. Винаги идва моментът, в който трябва да влезеш, и да отговориш на доверието, което ти гласува треньорът. А и на моите съотборници. Нямам думи да опиша подкрепата на феновете. Винаги отивам да им благодаря за подкрепата. И благодарение на тях стигаме до победата“, каза колумбийският нападател.

