Спорт по телевизията днес – 31 юли 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 31 юли 2024 година:
10:00 ч. Волейбол: Полша - Бразилия, мъже, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 3
10:00 ч. Хандбал: Норвегия - Унгария, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2
11:10 ч. Академично гребане: Пети ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1
11:30 ч. Джудо: Пети ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2
12:00 ч. Хандбал: Хърватия - Германия, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2
12:00 ч. Скокове във вода: 10 метра, двойки, финал, жени, ОИ в Париж, Евроспорт 1
Игрите в Париж продължават
12:00 ч. Плуване: Серии, мъже, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 3
12:30 ч. Плуване: Серии, финали, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 1
12:45 ч. Академично гребане: Пети ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1
13:30 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2
13:30 ч. Футбол: Нюкасъл – Урава, приятелски мач, MAX Sport 3
13:50 ч. Волейбол: Япония - Аржентина, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1
16:30 ч. Спортна стрелба: Трап, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1
17:45 ч. Фехтовка: Пети ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1
18:00 ч. Тенис: ATP 500: Вашингтон, MAX Sport 1
18:30 ч. Спортна гимнастика: Многобой, мъже, ОИ в Париж 2024, БНТ 3/Евроспорт 1
18:30 ч. Баскетбол: 3х3, групи, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2
20:00 ч. Хандбал: Франция - Египет, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2
21:00 ч. Плуване: Финали, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 1/Евроспорт 1
21:30 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2
Лудогорец гостува на Динамо Минск
21:45 ч. Футбол: Динамо Минск – Лудогорец, Шампионска лига, Диема спорт 1
22:00 ч. Баскетбол: САЩ - Южен Судан, мъже, ОИ в Париж 2024, БНТ 3/Евроспорт 2
23:20 ч. Волейбол: Полша - Кения, групова фаза, жени, Евроспорт 2
23:45 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2