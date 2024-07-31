Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа
Войната в Украйна:

Спорт по телевизията днес – 31 юли 2024 г.

31 юли 2024, 09:31 часа • 527 прочитания
Спорт по телевизията днес – 31 юли 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 31 юли 2024 година:

10:00 ч. Волейбол: Полша - Бразилия, мъже, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 3

10:00 ч. Хандбал: Норвегия - Унгария, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2

11:10 ч. Академично гребане: Пети ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1

11:30 ч. Джудо: Пети ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

12:00 ч. Хандбал: Хърватия - Германия, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2

12:00 ч. Скокове във вода: 10 метра, двойки, финал, жени, ОИ в Париж, Евроспорт 1

Игрите в Париж продължават

Плуване

12:00 ч. Плуване: Серии, мъже, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 3

12:30 ч. Плуване: Серии, финали, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 1

12:45 ч. Академично гребане: Пети ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1

13:30 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2

13:30 ч. Футбол: Нюкасъл – Урава, приятелски мач, MAX Sport 3

13:50 ч. Волейбол: Япония - Аржентина, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 1

16:30 ч. Спортна стрелба: Трап, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1

17:45 ч. Фехтовка: Пети ден, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 1

18:00 ч. Тенис: ATP 500: Вашингтон, MAX Sport 1

18:30 ч. Спортна гимнастика: Многобой, мъже, ОИ в Париж 2024, БНТ 3/Евроспорт 1

18:30 ч. Баскетбол: 3х3, групи, Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2

20:00 ч. Хандбал: Франция - Египет, групи, мъже, ОИ в Париж 2024, Евроспорт 2

21:00 ч. Плуване: Финали, Олимпийски игри Париж 2024, БНТ 1/Евроспорт 1

21:30 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2

Лудогорец гостува на Динамо Минск

Лудогорец

21:45 ч. Футбол: Динамо Минск – Лудогорец, Шампионска лига, Диема спорт 1

22:00 ч. Баскетбол: САЩ - Южен Судан, мъже, ОИ в Париж 2024, БНТ 3/Евроспорт 2

23:20 ч. Волейбол: Полша - Кения, групова фаза, жени, Евроспорт 2

23:45 ч. Тенис: Олимпийски игри Париж 2024, Евроспорт 2

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Шампионска лига Олимпийски игри в Париж 2024
Още от Футбол България
Новините от днес
Новините днес