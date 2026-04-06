Стоичков: През последните месеци преживях много – загубихме големи имена!

Легендата на българския футбол Христо Стоичков сподели, че последните няколко месеца са били много трудни за него, тъй като е загубил близки хора. Както е известно, в началото на годината почина Димитър Пенев. На 1 март си отиде именития страж на ЦСКА Георги Велинов, а преди дни този свят напусна и бившият капитан и съотборник на Камата в националния отбор – Борислав Михайлов.

Христо Стоичков даде емоционално интервю пред колегите от „Нова телевизия“, в което говори за загубата на тримата легендарни футболисти. Той разказа какво го е свързвало с всеки един от тях. Камата допълни, че времето няма как да се върне назад и трябва да продължим да гледаме напред.

„Преживях много през последните месеци. Загубихме големи имена. Димитър Пенев беше човек, който даде шанс на младите и не се огъна в трудни моменти. С Джони Велинов ме свързват първите ми стъпки, а Борислав Михайлов беше сред хората, които ме подкрепиха като титуляр в националния отбор. Тези неща не се забравят“.

„Времето няма как да се върне назад. Трябва да гледаме напред. Това, което сме направили, остава за спомен и за радост на хората. Ние никога не сме се предавали – нито държавата, нито отбора. Борихме се до последно“, заяви Христо Стоичков.

