Боримиров съобщи отлична новина: Левски преговаря с няколко сериозни компании за генерален спонсор

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров съобщи отлична новина за клуба и неговите фенове. Бившият национал на България разкри, че „сините“ водят преговори с няколко много сериозни компании за генерален спонсор. Босът на столичани отказа да назове имената на компаниите, с които се водят разговори, но бе категоричен, че до един месец ще има яснота по въпроса дали някоя от тях ще помага на родния гранд.

До месец ще има повече яснота

Даниел Боримиров говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като допълни, че всеки рекламодател е готов да помага на даден клуб, ако вижда, че отборът върви в положителна посока. Когато това е налице, всеки иска да се присъедини към успеха. В момента генерален спонсор на „сините“ е една от водещите бетинг компании у нас, но явно съвместната им работа ще приключи съвсем скоро.

"Всеки иска да се присъедини към успеха"

„Разговаряме с няколко сериозни компании за генерален спонсор, така че може би до един месец, хайде да не влизам чак в такава конкретика, ще има яснота по въпроса. Когато виждаш, че един клуб върви в положителна посока, всеки рекламодател иска да се присъедини към успеха“, обясни изпълнителният директор на Левски.

