Войната в Украйна:

Звезден трансфер на „Колежа“: Ботев Пловдив си връща национал на Гвинея

05 февруари 2026, 15:57 часа 207 прочитания 0 коментара

Зимната селекция в Ботев Пловдив продължава с пълна сила. „Канарчетата“ привлякоха цели седем нови футболисти, а двама се заврънаха в тима след престой под наем в други отбори. Днес пък стана ясно, че „жълто-черните“ са напът да реализират звезден трансфер и да си върнат национал на Гвинея. Става въпрос за 32-годишния централен защитник на турския Ъгдър – Антоан Конте.

ОЩЕ: Левски би ЦСКА по трансфери?! Сираков си върза гащите за Лудогорец - прогнози | Точно попадение 

Антоан Конте се завръща по желание на феновете

Новината за привличането на Конте бе съобщена лично от собственика на Ботев Илиян Филипов в една от големите групи на привържениците на тима в социалните мрежи. Централният защитник игра на „Колежа“ между септември 2023-та и януари 2025-та. Той записа общо 42 мача за „канарчетата“, в които се отличи с едно попадение и една асистенция. Той бе част от тима на „жълто-черните“, който триумфира с Купата на България през сезон 2023/24.

Антоан Конте

Илиян Филипов зарадва привържениците

„Скъпи ботевисти, Чухме Вашия глас. С удовлетворение и ясна увереност мога да Ви обявя, че Антоан Конте ще бъде част от Ботев Пловдив. Преди минути приключихме преговорите с клуба му и играча, като постигнахме пълно разбирателство по всички лични условия. В рамките на следващите 2–3 дни Антоан ще бъде при нас на базата и ще бъде официално представен като футболист на Ботев Пловдив. Честито на всички ботевисти. Пожелаваме успех на Антоан и на всички наши момчета, които ще оставяме сърцата си на терена в предстоящите мачове“, написа Илиян Филипов.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Ботев Пловдив договори новия Око-Флекс! „Канарчетата“ взимат звезда на тим от Първа лига

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Ботев Пловдив Илиян Филипов Антоан Конте
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес