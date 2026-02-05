Звезден трансфер на „Колежа“: Ботев Пловдив си връща национал на Гвинея

Зимната селекция в Ботев Пловдив продължава с пълна сила. „Канарчетата“ привлякоха цели седем нови футболисти, а двама се заврънаха в тима след престой под наем в други отбори. Днес пък стана ясно, че „жълто-черните“ са напът да реализират звезден трансфер и да си върнат национал на Гвинея. Става въпрос за 32-годишния централен защитник на турския Ъгдър – Антоан Конте.

Антоан Конте се завръща по желание на феновете

Новината за привличането на Конте бе съобщена лично от собственика на Ботев Илиян Филипов в една от големите групи на привържениците на тима в социалните мрежи. Централният защитник игра на „Колежа“ между септември 2023-та и януари 2025-та. Той записа общо 42 мача за „канарчетата“, в които се отличи с едно попадение и една асистенция. Той бе част от тима на „жълто-черните“, който триумфира с Купата на България през сезон 2023/24.

Илиян Филипов зарадва привържениците

„Скъпи ботевисти, Чухме Вашия глас. С удовлетворение и ясна увереност мога да Ви обявя, че Антоан Конте ще бъде част от Ботев Пловдив. Преди минути приключихме преговорите с клуба му и играча, като постигнахме пълно разбирателство по всички лични условия. В рамките на следващите 2–3 дни Антоан ще бъде при нас на базата и ще бъде официално представен като футболист на Ботев Пловдив. Честито на всички ботевисти. Пожелаваме успех на Антоан и на всички наши момчета, които ще оставяме сърцата си на терена в предстоящите мачове“, написа Илиян Филипов.

