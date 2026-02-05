Оставката на Румен Радев:

Левски осъди поведението на фенове, обиждали Текпетей на расова основа

05 февруари 2026, 11:08 часа 244 прочитания 0 коментара

Ръководството на Левски излезе днес с декларация след расисткия скандал, който се заформи след финала за Суперкупата на България. Както е известно, Лудогорец победи „сините“ с минималното 1:0 и вдигна отличието, като единственото попадение отбеляза Бърнард Текпетей. След последния съдийски сигнал обаче част от феновете на столичани обиждаха на расова основа голмайстора на „орлите“.

От Левски излязоха с дълга декларация

От Левски осъдиха поведението на феновете, които са обиждали Текпетей. „Сините“ са категорични, че подобни прояви са недопустими, но действията на отделни лица не мога и не трябва да бъдат използвани, за да се лепят етикети на целия клуб и стотиците хиляди привърженици, които подкрепят отбора. Ръководството на „сините“ допълни, че ще предприемат необходимите действия за установяване на фактите и ще съдействат на компетентните органи, включително чрез идентификация на извършителите.

ПФК „Левски“ категорично осъжда всякакви прояви на расизъм, дискриминация и език на омразата под каквато и да е форма....

Posted by ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI on Thursday, February 5, 2026

„Сините“ ще съдействат на властите за идентификация на извършителите

„ПФК „Левски“ категорично осъжда всякакви прояви на расизъм, дискриминация и език на омразата под каквато и да е форма. Подобно поведение е в пълно противоречие с ценностите, които клубът отстоява, и няма място нито във футбола, нито в обществото ни. „Левски“ е общност от хора с различен произход и възгледи, обединени от една идея. Действията на отделни лица не могат и не трябва да бъдат използвани, за да се лепят етикети на целия клуб и на стотиците хиляди наши привърженици, които подкрепят отбора по достоен начин“.

„Призоваваме всички левскари да пазят името на „Левски“. Да не допускат провокации, да не подхранват омраза и да не позволяват действията на неколцина да хвърлят сянка върху клуба и върху огромната част от нашата публика“.

„По конкретния случай след края на мача за Суперкупата на България, клубът е предприел необходимите действия за установяване на фактите и ще съдейства на компетентните органи, включително чрез идентификация на извършителите. Ще настояваме за поемане на лична отговорност, а при възможност ще бъдат предприети и мерки за ограничаване на достъпа им до събития, за чиято организация отговаря ПФК „Левски“, се казва в част от декларацията на „сините“.

Бойко Димитров
