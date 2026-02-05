Венци Стефанов и Славия приютяват прокуден от Левски

Венцеслав Стефанов и Славия са напът да прютят бивш футболист на Левски. Става въпрос 24-годишния десен краен защитник Патрик-Габриел Галчев. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, вчера ръководството на „сините“ обяви, че клубът и доскорошния национал на България се разделят по взаимно съгласие. Причината е, че бекът не попада в плановете на Хулио Веласкес.

Галчев и Ратко Достанич се познават отлично

От Славия имат сериозен интерес към Галчев, който е добре познат на треньора на „белите“ Ратко Достанич. В последната година крайният защитник бе част от състава на Локомотив София. Специалистът пък бе директор на академията на столичните „железничари“, но напусна поста, след като получи предложението да наследи Златомир Загорчич начело на най-стария столичен клуб. Очаква се в следващите дни да има повече яснота за бъдещето на Галчев към когото има интерес още от страна на Локомотив Пловдив и гръцкия ОФИ Крит.

Защитникът остана на един мач от кота 100 за Левски

Патрик-Габриел Галчев проби в първия отбор на Левски през 2020 година. Той бързо се наложи като основен футболист и до момента има 99 мача за „сините“ във всички турнири. В тях десният бек се е отчел с две попадения и 10 асистенции. Галчев бе част от отбора на Левски, който триумфира с Купата на България през май 2022-ра. За националния тим на страната има 6 двубоя.

