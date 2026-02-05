Официално: Национал на България се събра с Мъри Стоилов в Гьозтепе

Един от най-добрите български футболисти премина официално в тима на Гьозтепе, където ще работи отново със Станимир Стоилов. Става въпрос за 24-годишния полузащитник Филип Кръстев. 24-годишният халф пристигна в отбора от Измир под наем от белгийския Льовен. Договорът за преотстъпването на Кръстев е до края на настоящия сезон, но в него има записана клауза за откупуването му.

„Добре дошъл в нашето семейство“

Ръководството на Гьозтепе обяви официално привличането на Филип Кръстев и приветства българския национал с „добре дошъл“. „Добре дошъл в нашето семейство, Филип Кръстев! Пожелаваме ти едно незабравимо пътуване, изпълнено с успехи, с нашия славен клуб“, се казва в съобщението на „Гьоз-Гьоз“. През този сезон измирският тим се представя отлично в турската Суперлига като в момента заема четвъртото място във временното класиране с 39 точки – на 3 зад третия Трабзонспор.

🇧🇬Profesyonel futbolcu Filip Krastev ve kulübü Lommel SK ile oyuncunun 2025/2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Ailemize hoş geldin Filip Krastev!



Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir… pic.twitter.com/uI1ePQF95g — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 5, 2026

Филип Кръстев и Мъри вдигнаха Купата на България с Левски

За последно Филип Кръстев бе пратен под наем в английския Оксфорд Юнайтед. Той записа общо 17 мача за тима, в които се отчете с един гол и една асистенция. Игровото му време обаче бе силно ограничено и поради тази причина бе взето решение той да се завърне в Льовен. Младият халф бе част от отбора на Левски, който през май 2022-ра спечели Купата на България именно под ръководството на Станимир Стоилов.

