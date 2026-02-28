С послание: Звезда на Левски надъха феновете преди столичното дерби

Безспорно един от най-важните играчи за Левски през настоящата кампания е Кристиан Макун. Те, заедно с Кристиан Димитров, направиха едно от най-стабилните партньорства в защита, като освен с брилянтното си нападение, „сините“ могат да се похвалят и с най-малко допуснати голове в Първа лига. Макун пропусна последните мачове на Левски заради контузия, но е все по-близо до завръщане на терена.

Кристиан Макун: „Разчитаме на вашата подкрепа“

Утре, на 1 март, Левски е домакин на Локомотив София в столично дерби от 23-тия кръг на Първа лига. Кристиан Макун изпрати послание към феновете на „сините“ чрез социалните мрежи на клуба. Той ги призова да бъдат на стадиона: „Аз съм Кристиан Макун и бих искал да ви поканя тази неделя на стадиона. Разчитаме на вашата подкрепа в тази красива история, която създаваме заедно.

Левски е лидер в Първа лига

Ние даваме най-доброто от себе си на терена, а вие ни подкрепяте отвън. Нека всички заедно да постигнем целта си!“ До момента продадените билети за сблъсъка между „сините“ и „железничарите“ са около 8 000, а домакинският сектор “А“ е почти пълен. Левски е водач във временното класиране на Първа лига с 53 точки. Най-близките преследвачи са Лудогорец и ЦСКА 1948 с по 43 точки. Важно е да се уточни, че „червените“ вече изиграха своята среща от 23-тия кръг и са с мач повече.

