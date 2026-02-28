Лайфстайл:

ЦСКА на крачка от исторически рекорд

28 февруари 2026

В България не всеки ден се подобряват рекорди. Особено във футбола. Но ЦСКА ще има възможност да направи тъкмо това. Ако днес, в мача срещу Септември София, за „армейците“ в игра влезе новото попълнение Факундо Родригес, те ще подобрят собствения си рекорд за най-много използвани чужденци в рамките на един сезон от Първа лига. Аржентинецът ще бъде под номер 26 за настоящата кампания, а постижението ще бъде историческо за клуба.

26 чужденци може да играят за ЦСКА през сезона

Колегите от „Мач Телеграф“ пишат, че рекордът за най-много използвани чужденци за един сезон в ЦСКА се държеше от кампанията 2023/24. Тогава за „червените“ в игра са влезли 22-ма чужденци. От началото на 2026 г. „армейците“ взеха доста нови футболисти, като повечето от тях бяха чужденци. Рекордът от сезон 23/24 беше подобрен с дебютите на новите попълнения, но цифрата може да нарасне значително още днес, на 28 февруари.

Факундо Родригес

Прецедентът може да се случи още срещу Септември

В момента броят чужденци, които са играли за ЦСКА през настоящия сезон е 25. Когато Факундо Родригес дебютира за ЦСКА, бройката ще нарасне на 26. Това ще бъде абсолютен прецедент за клуба и ще остане в историята. Днес, на 28 февруари, ще се играе мачът между ЦСКА и Септември София. „Армейците“ са символичен гост на Националния стадион „Васил Левски“ от 17:30 ч. За тях всяка среща до края на сезона ще бъде много важна, тъй като те се борят за място в топ 4. В момента те са именно на 4-тата позиция с 40 точки от 22 мача – 11 победи, 7 равенства и 4 загуби.

