28 февруари 2026, 19:25 часа 572 прочитания 0 коментара
Исторически резил: ЦСКА катастрофира срещу Септември!

ЦСКА допусна шокиращо поражение с 0:2 от Септември София в двубой от 23-тия кръг на Първа лига. На Националния стадион "Васил Левски" Бертран Фурие откри резултата в 57-ата минута. В добавеното време Николас Фонтейн направи на пух и прах отбраната на "армейците", за сложи точка на спора. Възпитаниците на Христо Янев пропуснаха няколко чисти положения, като уцелиха и греда. "Червените" остават с 40 точки в топ 4. Септември е 13-и с 21 пункта.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Първа лига Септември София
