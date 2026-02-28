Илиан Илиев загатна за оставка: Може да има промяна в Черно море

Старши треньорът на Черно море – Илиан Илиев, даде своето мнение след загубата на "моряците" от Добруджа в двубой от 23-тия кръг на Първа лига. Специалистът загатна за напускането си с думите: "Може да има промяна", но призова да не се правят изводи от едно изречение. Относно срещата опитният наставник смята, че варненци нямаше как да я изиграят по-глупаво. Илиев намекна и за психологическо напрежение у възпитаниците си.
Илиан Илиев: Нямаше как да изграем мача по по-глупав начин
„Не е приятно, изиграхме мача по изключително глупав начин. Имаш ситуации, пиртежание – това обърка домакините. От две изсипани топки и две тстатични ни вкараха гол. Получихме глупав червен картон. По-глупаво изиграване на мач няма как да стане. Говорихме, че теренът е лош, трябва да печелим повече единоборства, с човек по-малко опитахме да променим нещо, но не е това. Особено след Локо Пловдив, може би малко се разклатихме“, заяви Илиев след поражението на Черно море срещу Добруджа.
ПОБЕДА В ДОБРИЧ 😤Posted by ФК "Добруджа 1919" - Официална страница on Saturday, February 28, 2026
„Ние кои сме, че да подценяваме? Това, което сме постигнали, сме го постигнали с характер, отборен дух – тези неща. Сега това липсва, за съжаление. Не знам, не го видях. Каквото и да погледна, случилото се е факт. Мисля, че и за втория гол може да се потърси някакъв фал. Този отбор, ако не си върне силното – духът, независимо от качествата на играчите, трудно може да си върне и мястото. Граденото с години само за няколко мача го загубихме и продължаваме да го губим“, смята специалистът.
„В тренировъчния процес сме доволни. Проблемът е както видяхте – влизаме добре, две грешки. На пейката говорехме, че не знаем как да реагираме. Ако нямаш агресивността, трудно може да се получи. Не е в тренировките, а в някакви моменти се блокира. Имаш мача в ръцете си – фал глупав, второ центриране – пак гол. Тези неща не успях да променя във времето, за съжаление“, каза още той.
„Може да има промяна, но в нещо друго“, отговори Илиан Илиев на въпрос за евентуална промяна в тактически план. „Може и да е свързана с моето напускане“, допълни той. „Няма значение, дайте да не извличаме поуки от едно изречение“, завърши Илиан Илиев.
ОЩЕ: "Няма да ви казвам къде тренирахме“: Скромният Ясен Петров, който прави чудеса в Добруджа