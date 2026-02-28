Илиан Илиев загатна за оставка: Може да има промяна в Черно море

Старши треньорът на Черно море – Илиан Илиев, даде своето мнение след загубата на "моряците" от Добруджа в двубой от 23-тия кръг на Първа лига. Специалистът загатна за напускането си с думите: "Може да има промяна", но призова да не се правят изводи от едно изречение. Относно срещата опитният наставник смята, че варненци нямаше как да я изиграят по-глупаво. Илиев намекна и за психологическо напрежение у възпитаниците си.

Илиан Илиев: Нямаше как да изграем мача по по-глупав начин

„Не е приятно, изиграхме мача по изключително глупав начин. Имаш ситуации, пиртежание – това обърка домакините. От две изсипани топки и две тстатични ни вкараха гол. Получихме глупав червен картон. По-глупаво изиграване на мач няма как да стане. Говорихме, че теренът е лош, трябва да печелим повече единоборства, с човек по-малко опитахме да променим нещо, но не е това. Особено след Локо Пловдив, може би малко се разклатихме“, заяви Илиев след поражението на Черно море срещу Добруджа.

„Ние кои сме, че да подценяваме? Това, което сме постигнали, сме го постигнали с характер, отборен дух – тези неща. Сега това липсва, за съжаление. Не знам, не го видях. Каквото и да погледна, случилото се е факт. Мисля, че и за втория гол може да се потърси някакъв фал. Този отбор, ако не си върне силното – духът, независимо от качествата на играчите, трудно може да си върне и мястото. Граденото с години само за няколко мача го загубихме и продължаваме да го губим“, смята специалистът.

„В тренировъчния процес сме доволни. Проблемът е както видяхте – влизаме добре, две грешки. На пейката говорехме, че не знаем как да реагираме. Ако нямаш агресивността, трудно може да се получи. Не е в тренировките, а в някакви моменти се блокира. Имаш мача в ръцете си – фал глупав, второ центриране – пак гол. Тези неща не успях да променя във времето, за съжаление“, каза още той.

„Може да има промяна, но в нещо друго“, отговори Илиан Илиев на въпрос за евентуална промяна в тактически план. „Може и да е свързана с моето напускане“, допълни той. „Няма значение, дайте да не извличаме поуки от едно изречение“, завърши Илиан Илиев.

