Хулио Веласкес преди дербито: „Ако не му обърнем внимание, ще ни създаде проблеми“

28 февруари 2026, 11:40 часа 338 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Левски Хулио Веласекс даде пресконференция преди столичното дерби с Локомотив София от 23-тия кръг на Първа лига. „Сините“ ще бъдат домакин и за тях този мач ще бъде много важен, тъй като са лидер в първенството и имат солидна преднина. Те спечелиха 53 точки – с 10 повече от основите преследвачи. Пред медиите Веласкес посочи един играч на „железничарите“, на когото Левски трябва да обърне сериозно внимание – Спас Делев.

Хулио Веласкес: „Доста силни са в тази част на играта“

Ето какво каза Хулио Веласкес преди мача на Левски с Локомотив София: „Локомотив София е боеспособен и здрав отбор. Доста футболисти играят зад линията на топката. Личи си, че работят върху статичните положения. Доста силни са в тази част на играта. Последният им мач беше отложен. В двата мача преди отложения им мач доста определящо беше състоянието на терена. Наясно сме с това. Имаме уважение към противника. Ще пристигнат на нашия стадион, за да ни затруднят.

Левски

„Спас Делев има своите качества“

Има един играч, на когото ако не обърнеш внимание, ще ти създаде проблеми. Това е Спас Делев, който участва добре в прехода към атака. Той има своите качества, знае къде да се позиционира и определя динамиката на целия отбор. Що се отнася до Макун, той вече тренира наравно с останалите в отбора. Просто трябва да вдигне качеството в тренировките. Без съмнение той може да вземе участие в мача. Добре му понасят натоварванията в тренировките.

Спас Делев

„Изключително много уважавам техния отбор“

Локомотив влиза здраво и се стреми да печели единоборства. Изключително много уважавам техния отбор на футболно ниво. Треньорът на Локомотив винаги е показват нужното уважение и ми се струва, че е невероятен човек. Това, което трябва да направим ние, е да наложим нашия модел на игра. Трябва да ги накараме да защитават пространства, в които не се чувстват добре“.

Николай Илиев
