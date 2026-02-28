"Няма да ви казвам къде тренирахме“: Скромният Ясен Петров, който прави чудеса в Добруджа

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров даде своето мнение след успеха на добричлии над Черно море в двубой от 23-тия кръг на Първа лига. Специалистът остана здраво стъпил на земята, въпреки че под негово ръководство отборът е спечелил 10 от 12 възможни точки. Той загатна за неприятните условия за подговотка на "жълто-зелените". Въпреки тях обаче футболистите не са казали нищо и са тренирали старателно.

Ясен Петров: Чак чудеса… трябва да бъдем скромни

„Да сме малко по-скромни откъм комплименти. Чак чудеса… трябва да бъдем скромни. Трябваше този мач да покаже, че трудът на момчетата не е напразен. Черно море е много стойностен отбор. Искам да поздравя момчетата с огромното търпение, което имаха от миналия вторник до днес. Знаете метеорологичните условия в тази част на България не са добри. Водихме ги по какви ли не места“, започна Ясен Петров след победата на Добруджа над Черно море.

„Имаме много по-голям потенциал, но трябва да сме здраво стъпили на земята и да мислим за по-добро представяне в следващите мачове. Говорил съм с футболистите и съм им казал, че в името на отбора няма нищо срамно, ако си централен нападател, в името на отбора да отидеш да играеш централен защитник. Говорих с Иво Михайлов, бяхме принудени. Имахме доста липсващи в отбора, но съм изключително щастлив, че хората, които влязоха, запълниха тяхната празнота. Няма титуляри и резерви. Всички се готвят и ми носят изключително голямо удоволствие“, допълни той.

„Нека да бъдем здраво стъпили на земята. Този отбор мечтае в следващия мач да се представи достойно. Следващата ни мисия е да се възстановим и да се подготвим достойно в следващите два мача, които са в четвъртък и неделя“, завърши треньорът на добричлии.

