Христо Янев се оплака от подценяване: Срам ме е от поведението на играчите

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след фиаското на "армейците" срещу Септември в двубой от 23-тия кръг на Първа лига. Специалистът намекна за подценяване от футболистите си и се оплака от тяхното отношение към и по време на самия мач. Все пак той намери нещо позитивно - загубата се случва на ранен етап от първенството. Янев завърши признание, че го е яд и срам от поведението на "червените".

Янев: Загубихме в отношението си към и по време на мача

„Загубихме в отношението си към и по време на мача. Начинът на изиграване не беше добър, избягахме от всичко, което правихме. Трябва да поздравим Септември и техния треньорски щаб. Изчакаха си момента, нанесоха удар, играхме слабо. Не може да подценяваме когото и да било. Ако има нещо хубаво, то е, че се случва точно това. Начинът на изиграване вещаеше да се случи точно това. Ние, като терньори, носим вина за това нещо. Нещата, които направихме, не бяха достатъчни. Не направихме достатъчно, за да победим Септември“, заяви Янев след поражението на ЦСКА от Септември.

„Може би футболистите изхождат от това, че досега във всеки мач намирахме път към вратата. Подходихме много лежерно към мача, с много голямо самочувствие. Когато подцениш дадена ситуация, винаги се стига до такъв изход. Като отбор трябва да вземем решения, които да променят развоя в следващите мачове“, смята той.

„Не виждам да има промяна от онова, което търсим в първенството. Въпросът е да разберем грешките, които сме допуснали. Да поработим до мача с Ботев Враца. Трябва да промени отношението и поведението си. Имаме план какво трябва да правим. Не трябва много да залитаме в двете крайности. Мен лично ме е яд и срам от поведението на отбора“, категоричен е наставникът на "армейците".

