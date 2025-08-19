Трагикомичната причина, поради която "строгият" БФС глоби Хулио Веласкес с 200 лева

"По сезиране на КЕФ на основание чл. 6, ал.7 от ДП /2025/2026/ и във връзка с чл.27, ал.4, б. Д от Наредбата за първенства и турнири по футбол в системата на БФС /2025/2026/ – ДК наказва Хулио Веласкес Сантяго – ст. треньор на ПФК „Левски” гр. София с глоба в размер на 200 лева." Вероятно за по-голяма част от футболните фенове това съобщение не изяснява причината за глобата, наложена от Българския футболен съюз на старши треньора на Левски.

Ето защо е наказан Веласкес

Проверка на Actualno.com ще опита да разшифрова написаното. Комисия "Етика и феърплей" е сезирала Дисципа към родната централа за нарушение на установените ред и/или правила (член 6). Алинея 7 от него гласи: "Ако за дадено нарушение акт на БФС предвижда, че се налага наказание без обаче да са определени видът и тежестта на наказанието, ДК налага дисциплинарно наказание глоба от 100 (сто) лева (€51,13) до 5 000 (пет хиляди) лева..."

ОЩЕ: БФС наказа Веласкес! Ботев Пловдив е най-солидно глобеният отбор в Първа лига

Тоест в този случай провинението на Веласкес предвижда наказание, но то не е нормирано в другите членове. Какво обаче всъщност е направил испанецът? Член 27 от Наредбата за първенства и турнири по футбол в системата на БФС е свързан с облеклото на отборите и служебните лица. А ето какво гласи и ал.4, б. Д, която Веласкес е нарушил:

"Служебните лица трябва да притежават служебен паспорт, издаден от администриращият орган на БФС. За издаването на служебен паспорт в Първа лига и Втора лига, ФК представя в администриращия орган, трудов договор, а когато такъв не се изисква - граждански договор, сключен между ФК и съответното лице. За издаване на служебен паспорт в аматьорският футбол, ФК представя в администриращия орган декларация за заеманите длъжности в клуба. За издаването на служебен паспорт на медицинските лица (лекар, физиотерапевт) е необходимо ФК да представи в администриращия орган съответния документ за квалификация."

От написаното става ясно, че треньорът на Левски не е носил служебния си паспорт, или т.н. бадж. Снимки в официалния сайт на "сините" обаче показват, че специалистът е носил баджа си в двубоя срещу Ботев Враца. Дори телевизионните камери на мача уловиха момент от края на срещата, при който Веласкес хвърли служебния си паспорт на земята. Вероятно това е и причината за наложената санкция.

ОЩЕ: В АЗ цари притеснение преди Левски! Не знаят как ще пробият защитата на "сините"