Трансферен завой: Юноша на Левски зарязва европейски гигант, ще играе по-близко до България

Юношата на Левски и доскорошен страж на първия отбор на "сините" напуска европейския гигант Феенорд. Той напусна "Герена" през лятото на 2024 г. срешу 1.2 милиона евро, за да се присъедини към нидерландския "отбор на народа". Но така и не успя да намери своето място в състава и след два периода под наем, ще бъде продаден. Според информация на колегите от "Sportal", новият отбор на Андреев ще бъде унгарския Дебрецен.

Пламен Андреев почти не игра през последните две години

Пламен Андреев игра за първия отбор на Левски от 2021 г. до 2024 г. Тогава срещу 1.2 милиона евро беше продаден на Феенорд, но така и не намери мястото си в състава на нидерландския "отбор на народа". В първия си сезон в Ниската земя българинът записа само един мач за представителния тим, в който Феенорд загуби с 0:2 от Хееренвеен. През миналия сезон той игра в два отбора под наем. Първия полусезон изкара в испанския Расинг Сантандер, където изигра само пет мача. Втората половина от сезона прекара в полския Лех Познан, а там записа само 1 среща.

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Андреев ще играе в унгарския Дебрецен

В търсене на повече минути, Пламен Андреев напуска Феенорд в посока Унгария. Според информациите, местният Дебрецен ще го закупи, като стражът ще подпише договор за три години. "Червено-белите" завършиха четвърти в шампионата на Унгария, като това дава право на отбора да играе в Лигата на Конференциите. Спортен директор на клуба е бившият вратар на Ливърпул и Болтън Адам Богдан. Именно той е настоял за привличането на Андреев.

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