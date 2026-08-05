Голям проблем за Веласкес: Левски остава без Бурас в следващите месеци?

Треньорът на Левски Хулио Веласкес се сблъска с голям проблем малко след старта на сезона. Причината е, че испанският специалист няма да може да разчита на един от основните си футболисти за дълъг период от време. Става въпрос за вътрешния полузащитник на „сините“ Акрам Бурас. Както е известно, моторът на българския гранд в средата на терена получи контузия задната част на бедрото в двубоя със Септември София.

Бурас е аут за поне 2 месеца

Според информация на колегите от „Тема спорт“ травмата на Акрам Бурас може да се окаже по-тежка от очакваното. В лагера на Левски се опасяват, че той може да е аут от терените в следващите поне два месеца. Алжирецът ще мине задължителни медицински изследвания, които да покажат колко време ще му е необходимо, за да се възстанови напълно и да е готов за игра. В момента лазаретът на „сините“ е доста пълен като контузии лекуват още Майкон, Стипе Вуликич, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

Халфът е моторът на Левски в средата на терена

Акрам Бурас е един от най-важните футболисти в състава на Левски откакто се присъедини към тима през лятото на 2025-та. До момента алжирският полузащитник има на сметката си общо 37 мача за „сините“ във всички турнири. В тях халфът се е отличил с пет попадения и четири асистенции.

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