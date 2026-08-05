Токът в цяла Грузия спря, без електричество останаха и в Абхазия

В Грузия отново има мащабно прекъсване на електрозахранването. Заради проблемите с тока метрото в Тбилиси също е спряло. Според местните телевизионни канали, в нито един град в страната няма ток. Това е вече третото прекъсване на електрозахранването в Грузия през последните 2 седмици. Абхазия също остана без ток Според данни на „Апсныпрес“ причината за прекъсването на електрозахранването в частично признатата република е била системна авария във ВЕЦ „Ингур“.

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Абхазия се отцепи от Грузия след война в началото на 1990-те години и се самообяви за независима република. А след втора война през 2008 г. Русия призна независимостта на размирния регион и изпрати свой военен контингент там. Грузия и съюзниците ѝ определят това като руска окупация на Абхазия. По-голямата част от тамошното население, наброяващо 240 хиляди души, обаче не се чувства свързано с Русия, макар Абхазия да е финансово и енергийно зависима от Москва. Всяко лято стотици хиляди руски туристи осигуряват жизненоважни доходи на отцепническия регион, в който се добиват основно въглища, които Ахазия продава на Турция.

За пореден път без ток

Прекъсване на електроснабдяването засегна обширни части от Грузия още в края на юли. Проблеми тогава възникнаха както в столицата Тбилиси, така и големите градове Кутаиси и Батуми , съобщиха местни медии. Причината за прекъсването остава неясна, както и мащабът на евентуалните щети. Грузинските власти все още не са направили официално изявление по случая.

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Жител на Тбилиси съобщава: "Всички лампи започнаха да мигат като във филм на ужасите". Според канала "Tbilisi Life" ток няма в Батуми, Кутаиси, Телави, Кобулети, Казбеги и други градове, но на някои места прекъсването е продължило само няколко минути.

Грузия многократно е изпитвала проблеми с електроснабдяването. Миналата година страната също бе засегната от широкомащабно прекъсване на електроснабдяването, а голяма част от инфраструктурата ѝ се смята за остаряла.

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