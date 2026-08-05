Официално: Обещаващ треньор пое един от най-амбициозните отбори във Висшата лига

Английският тим Нюкасъл официално назначи младия и обещаващ германски специалист Матиас Яйсле за нов старши треньор на отбора. 38-годишният наставник наследява Еди Хау и вече се присъедини към футболистите по време на предсезонния лагер в Ла Манга, Испания. "Нюкасъл Юнайтед с удоволствие обявява назначаването на Матиас Яйсле за нов старши треньор", написаха от клуба от Висшата лига при представянето му.

Матиас Яйсле е новият мениджър на Нюкасъл

Яйсле пристига на "Сейнт Джеймсис Парк" със сериозна визитка, въпреки сравнително крехката си възраст. Германецът изгради името си начело на Ред Бул Залцбург, с който спечели две поредни титли на Австрия и Купата на страната. През сезон 2021/22 той изведе тима и до осминафиналите в Шампионска лига за първи път в историята на клуба.

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We’re delighted to announce the appointment of Matthias Jaissle as Newcastle United head coach. ✍️



Welcome to the club, Matthias! 🖤🤍 pic.twitter.com/C1kNstwg8X — Newcastle United (@NUFC) August 5, 2026

През лятото на 2023 година Яйсле пое Ал Ахли. Под негово ръководство саудитският гранд спечели два последователни трофея в Азиатската шампионска лига – през 2025 и 2026 година. Така Ал Ахли се превърна в първия отбор след Ал Итихад през 2005 година, който защитава отличието си в най-силния клубен турнир на континента.

Германецът е известен със своя интензивен и атакуващ стил, изграден под влиянието на футболната система на "Ред Бул". От него ще се очаква да запази високото темпо в играта на "свраките", но и да постави началото на нов етап след близо петгодишния период на Еди Хау.

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