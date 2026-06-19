Левски – Академик Свищов: Кога и къде да гледаме първата контрола на шампионите?

Левски ще изиграе днес първата си контрола от подготвителния лагер преди началото на новия сезон в Първа лига. Съперник на шампионите ще бъде тимът на Академик Свищов, който се подвизава в Северозападната Трета лига. Както е известно, „сините“ предпочетоха да се готвят за предстоящата кампания в Правец, където ще изиграят общо 3 проверки. Освен срещу Академик момчетата на Хулио Веласкес ще се изправят срещу Етър Велико Търново и Ботев Враца. Последната контрола на Левски преди старта на сезона е срещу сръбския Радник Сурдулица, като ще се проведе на 30 юни на стадион „Георги Аспарухов“ в София.

Левски – Академик Свищов: Начален час и ТВ

Феновете на Левски очакват с нетърпение първата контрола на тима, за да могат да видят в игра новите попълнения на тима. Припомняме, че до момента „сините“ привлякоха трима нови състезатели. Това са фланговите футболисти Рейналдо и Давид Кусо, както и нападателя Адриан Райчев. Очаква се триото да направи днес своя неофициален дебют с екипа на българския гранд.

В колко часа започва мачът между Левски и Академик Свищов?

Мачът между Левски и Академик Свищов е насрочен за днес следобед. Срещата ще започне в 18:00 часа като ще се проведе на „Градския стадион“ в Правец, като се очаква „сините“ да бъдат подкрепени от стабилна агитка.

Коя телевизия ще предава контролата на Левски с Академик?

Контролата между Левски и Академик Свищов няма да бъде предавана в българския телевизионен ефир. Двубоят обаче ще бъде излъчен в Youtube канала на родния шампион. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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