Треньорът на Кайрат: Феновете на Левски бяха впечатляващи, обидно е да ти вкарат гол в последните минути

Треньорът на Кайрат Алмати Рафаел Уразбихтан бе изключително активен през целия мач срещу Левски, като не спираше да дава указания на тима си от тъчлинията. Разбираемо той бе много разочарован от загубата на отбора си в последните минути на двубоя. Както е известно, „сините“ спечелиха с гол на Сержиньо в даденото от съдията продължение на редовното време.

„Изморително е да се защитаваш цял мач“

„Обидно е да ти вкарат гол в последните минути на мача, още повече, че той падна след рикошет. Но каква да правим? Има и ответен мач. Ще се постараем да играем по-качествено у дома. Ще се борим за положителен резултат“, коментира треньорът на съперника, цитиран от „sportrs.kz“. Реваншът между двата тима ще се играе следващия вторник от 19 часа българско време на стадиона в Туркестан.

„Не мисля, че атмосферата на стадиона ни повлия. Искам да отбележа, че това бе прекрасна атмосфера, привържениците подкрепяха отбора си яростно, впечатляващи бяха. Но и за нас бе мотивация да играем при такава атмосфера. Надяваме се, че в Алмати, ой в Туркестан (б. а. - смее се) феновете ще дойдат да ни подкрепят“, каза още той.

„Като игра, особено през първото полувреме, всичко, което бяхме планирали, работеше. Съперникът държеше топката, но те не можеха да намерят пролуки, лишихме от пространства бързите им нападатели. През втората част футболистите ни малко отпаднаха, защото е изморително да се защитаваш цял мач. Може би затова не задържахме резултата“, смята той.

„Прекрасно разбирахме, че противникът ще доминира играта пред своите фенове. Но трябваше да сме по-смели с топката. Бяхме построение добре, но бързо губехме топката. Нужно бе да задържим повече топката, за да променим ритъма на мача“, сигурен е треньорът.

„Не мога да кажа още нищо за втория мач, защото трябва да се приберем, да анализираме този мач. Трябва да сме по-агресивни в атака. Дали съперникът ще играе така? Нека играе, но ние трябва да движим по-добре топката. Имаше моменти, в които можеше да създадем опасности, но за съжаление губехме топката", каза още Уразбихтан.

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