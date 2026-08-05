Най-важните новини за деня: 5 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 август 2026 г.

СТО ДНИ РАДЕВ НА ВЛАСТ: КАК СЕ СПРАВЯТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ? КОМЕНТАР НА ПАВЕЛ ВЪЛЧЕВ (ВИДЕО)

"Изследването, което проведохме, беше на прага на стоте дни. Тоест хората вече очакват мерките и идеите на новото управление. Правителтвото засега има позитивен рейтинг на доверие. Има обаче и повишена критичност на неговата работа." Това заяви в предаването "Студио Actualno" социологът от агенция “Алфа Рисърч” Павел Вълчев, коментирайки стоте дни управление на кабинета "Радев".

"РАДЕВ НИ ПРЕВЪРНА В РЕЗИЛ, ЙОТОВА Е НЕГОВА ПОСЛУШНИЦА": ГОВОРИ КОРНЕЛИЯ НИНОВА (ВИДЕО)

"Много се надявам този път Борисов да е приключил. Помня времето, когато правихме правителството с ПП и ДБ и се говореше как Бойко си отиде, край, няма да се върне. Тогава ги предупредих - внимавайте, ще го върнете на бял кон, ако се сглобявате с него. Един колега излезе на трибуната и каза: "Бойко няма да се върне и на магаре, ти за бял кон говориш". Сега се надявам да няма такова връщане, но като гледам как Радев му назначава кадрите, как самият Борисов си трае по ключови въпроси. Опитът и знанията ми от 2017 г., когато двамата си колаборираха, ме кара да си мисля, че за трети път няма да приключи модела Борисов, просто Радев ще се включи в него и ще бъде новото лице". Това заяви ексклузивно в ефира на Студио Actualno председателят на "Непокорна България" и бивш лидер на БСП Корнелия Нинова. По думите й в момента се наблюдава не разграждане, а надграждане на модела "Борисов-Пеевски" от страна на премиера Румен Радев.

ПЕЕВСКИ ПОМАГА НА РАДЕВ ОЩЕ ОТ ИЗБОРИТЕ? НОВА БУРЯ ТРЪГНА ЧРЕЗ БОЕЦ

Един от учредителите на формацията на Румен Радев "Прогресивна България" (ПБ) – Цанко Спасовски, заедно с още трима представители на управляващата формация, е написал писмо до премиера Румен Радев, в което се възмущава, че в ПБ се налага влиянието на Делян Пеевски. Писмото, което е с дата 15 юли 2026 г., бе споделено от гражданско сдружение "БОЕЦ", което твърди, че се е сдобило с позицията.

СМЕТНАТА ПАЛАТА ПОДХВАНА ПЕЕВСКИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СЛЕД СИГНАЛА НА ДЕМЕРДЖИЕВ

Сметната палата образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на Д. П., народен представител в 49-ото, 50-ото, 51-вото и 52-рото Народно събрание. Това съобщиха на страницата на палатата в интернет. Решението за образуване на производството е взето след сигнал, подаден на 31 юли 2026 г. от И. Д., в който се твърди, че има несъответствие между декларираното имущество и доходи на публичното лице и фактическия му начин на живот. Макар че в съобщението на институцията се използват инициали, съвпадението с имената на проверявания и на подалия сигнала, както и някои събития от последния месец показват, че става дума за санкционирания за корупция в САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Още: Разминаване между декларирани доходи и начин на живот: Демерджиев сезира Сметната палата за Пеевски

СКАНДАЛ: ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ИМОТЪТ С НЕЛЕГАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФЕНТАНИЛ

Имотът, на територията на който полицията разкри и разби нелегална лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил, не е на Столична община, а на бюджетна организация към минисъра на земеделието и храните. Това се казва в позиция, публикувана на страницата на Столична община в интернет. “Във връзка с разпространената информация, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на Столичната община, заявяваме категорично, че това твърдение не отговаря на фактите. Видно от кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки) – бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не Столичната община“, се казва в позицията. Още: ГДБОП разби една от най-големите лаборатории за фентанил у нас: Изнасяни са по 10 килограма на ден

НИКОЙ НЕ Е В БЕЗОПАСНОСТ: ФЕНТАНИЛЪТ И ПРОДЪЛЖАВАЩОТО БЕЗХАБЕРИЕ НА БЪЛГАРИЯ

"Силно се надявам, ако анализът на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на фентанил и всички наркозависими, които използват, да се намират в абстиненция". Думите са на главния секретар на МВР комисар Любомир Николов. Те касаят разбита от ГДБОП лаборатория за фентанил, колко голяма е всъщност тя за снабдяване на "българския пазар" със смъртоносната субстанция, и предизвикваха възмущение – защото наркозависимите в цивилизования свят се считат за болни, а не за престъпници.

САБОТИРА ЛИ МОН ДЕЦАТА И НЕПОСИЛНАТА СЛОЖНОСТ КАТО КЛЮЧ КЪМ ПРОВАЛА ПО МАТЕМАТИКА: КАК В 6 КЛАС УЧИМ ТОВА, КОЕТО В ЕВРОПА УЧАТ В 8 КЛАС

Изпитният сезон в България мина и отново пролича сериозната пробойна, която зее в българското образование - лошата подготовка по математика. Националното външно оценяване по математика след 7 клас регистрира чувствително по-лоши резултати от това по български език. 46% от всички ученици у нас не са могли да достигнат точките за Среден 3, а има цели области с по 70% двойки.

АНТИСЕМИТСКА АТАКА НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖИ СРЕЩУ ИТАЛИАНСКИ УЧЕНИЦИ ПРЕДИЗВИКА СКАНДАЛ С ИТАЛИЯ

"Служители от ОДМВР-Благоевград са предприели незабавни действия във връзка със словесен конфликт между двете групи, български и италиански граждани, възникнал на територията на РУ-Банско на 2 август. До физически контакт между двете групи не се е стигнало. Органите на реда веднага са се отзовали на сигнал, подаден от охраната на хотела, в който е била настанена групата чуждестранни младежи. Органите на реда са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. По случая е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни". Това е официално съобщение от полицията в Благоевград за случай, който предизвика дипломатически скандал.

САГАТА “БАБА АЛИНО“: СОБСТВЕНИЦИ АТАКУВАТ В СЪДА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА СЪБАРЯНЕ НА СГРАДИТЕ

Административен съд - Варна образува 12 дела по жалби срещу заповедите на кмета Благомир Коцев за събаряне на 12 къщички, състоящи се от повече от 40 апартамента, в местността Баба Алино. С оспорените индивидуални административни актове е разпоредено премахването на строежи – 12 многофамилни жилищни сгради, находящи се в местност „Кору Чаир“ (к.к. „Чайка“), гр. Варна. В четирите заповеди се засягат множество самостоятелни обекти (над 40 бр. апартамента) в сградите, срещу тях са постъпили отделни жалби от засегнатите дружества, образуващи общо 12 съдебни производства. С подадените жалби се иска отмяна на заповедите като незаконосъобразни, уточняват от съда.С разпореждания съдът остави жалбите без движение за отстраняване на нередовности по тях. Още: Правосъдният министър иска наказание за втори нотариус по казуса "Баба Алино"

ЗА ДА НЕ ЯДЕМ ГРОЗДЕ ОТ ЧИЛИ И ПЪПЕШИ ОТ ЙОРДАНИЯ: ВЛАСТТА ОТПУШВА РОДНИЯ ПАЗАР ДО НОВА ГОДИНА

Получават се изключителни аномалии на пазара, като това започна още от COVID-19 и продължава до момента. Има и аномалии по самата верига, където надценките също са по-големи от нормалното, заяви народният представител от „Прогресивна България“ и бивш служебен министър на земеделието Явор Гечев пред bTV. Още: Няма черна каса в бюджета, има черна дупка в спомените и размислите на някои хора

"ПОД ЗЕМЯТА СЕ КРИЯТ ОЩЕ НЕЩА": ПРОФ. ОВЧАРОВ СЛЕД ПОГЛЕД С ДРОН НАД ПЕРПЕРИКОН И НОВАТА "СВЕЩЕНА ЗОНА"

"Снимките от дрон показват, че под земята се крият още интересни неща. Вероятно ще имаме още мавзолеи с кръгла форма и може би някакви четириъгълни постройки се очертават. Какви са те - може би други мавзолеи с четириъгълна форма или пък храмове, но това ще стане ясно през следващите месеци", каза пред Actualno.com проф. Николай Овчаров, който ръководи мащабните археологически проучвания на Перперикон, които ще продължат до началото на октомври.

ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ ЛИ БЪЛГАРИЯ В ПУСТИНЯ? СПОРЕД ДОКЛАД НА ЕК СУШАТА ЩЕ ПРЕВЗЕМЕ ВСИЧКО ИЗВЪН ПЛАНИНИТЕ

Сухите земи понастоящем покриват 15% от територията на ЕС (611 000 km2) - площ 2 пъти по-голяма от Италия. Ново проучване на ЕК обаче прогнозира, че тези територии ще се увеличат, засягайки най-много югозападните, южните и югоизточните държави-членки на Съюза. България ще бъде една от страните с най-голям проблем по отношение на опустиняването, като "пощадени" според прогнозите ще останат само планинските региони.

ПУТИН ПОДПИСА ЗАКОНИ: ДА СЕ ТЪРСЯТ ОЩЕ ПРЕСТЪПНИЦИ ЗА ВОЙНИЦИ, ДА СЕ ИЗЗЕМВАТ ПАРИ И ИМОТИ НА ОСЪДЕНИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всичко възможно, за да може някак пустата уж тридневна специална военна операция да бъде доведена до поне някакъв успешен край – това е настоящият курс на руския диктатор Владимир Путин. Поредна стъпка по него вече е направена и то официално – с президентски указ, т.е. документ, подписан лично от Путин.

EДНА СТЪПКА ПО-БЛИЗО ЛИ Е МИРЪТ В ГАЗА?

Ако светът на международните отношения имаше книги за самопомощ, тазгодишният бестселър може би щеше да се казва „Как да намерим надежда, когато ситуацията е безнадеждна“. Има толкова много примери, които да се включат, от мира в Украйна до стабилността в Персийския залив и избягването на война за Тайван. Но една глава със сигурност трябва да се фокусира върху Газа, където ни се казва, че сега има светлина в тунела.