Трансферна цел на ЦСКА подсилва 14-ия в Португалия?

Крилото на Крузейро – Фернандо, е много по-вероятно да предпочете 14-тия в португалския елит Санта Клара пред ЦСКА. Още вчера стана ясно, че за подписа на 20-годишния футболист ще се борят двата клуба, а и Насионал Мадейра. Сега обаче последните информации гласят, че Санта Клара е фаворит за обозримото му бъдеще.

Санта Клара отмъква Фернандо под носа на „армейците“

Cruzeiro encaminhou a saída de Luis Fernando para o Santa Clara, de Portugal, em definitivo.



O atacante foi um dos destaques da Copinha deste ano.



Очаква се португалците да не плащат трансферна сума за крилото, а ще дадат на Крузейро 50% от неговите права. Фернандо нашумя с участието си в турнира „Копиня“ (б.а. – младежкото първенство на Рио де Жанейро), където отбеляза четири гола в шест мача.

Атакуващият футболист може да играе както по двете крила, а и на върха на атаката. Той вече е бил интегриран и в мъжкия състав от треньора Тите и взе участие в два мача от щатското първенство на Минас Жераис.

Договорът на Фернандо с Крузейро е до края на 2026 г. и няма да бъде подновен, което е и причината за предстоящата раздяла.

