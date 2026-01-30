Кремъл със смехотворно обяснение за среща Путин-Зеленски. Иран може да провали преговорите

От Кремъл продължават да увъртат по темата със среща на върха между украинсикя президент Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин, в опит да блокират всякакъв шанс за подобна дискусия. Преди дни руският президентски съветник Юрий Ушаков заяви, че Путин кани Зеленски в Москва за преговори, като сигурността му е "гарантирана". Говорителят на диктатора Дмитрий Песков също повтори това и каза, че алтернативни локации не са възможни. Украинският президент отвърна, че няма как да стане и че ако на Путин му стиска, може да заповяда в Киев.

Последва развитие - от Кремъл обявиха, че Путин "не е поемал инициативата" да покани Зеленски някъде, а именно украинският президент е поискал среща. В отговор Путин му е казал: "Да, готови сме, но само в Москва".

Русия явно признава, че тя няма да поеме инициативата първа да говори с Киев за евентуално примирие, а в същото време продължава да пробутва версията как държавен глава на нападната страна трябва безпроблемно да може да отиде в столицата на държавата агресор.

Руски удари по украински енергийни обекти нямало да има до 1 февруари

Дмитрий Песков коментира предложението на Доналд Тръмп към Путин да не атакува Киев и други градове, което диктаторът приел, а по думи на републиканеца - това действие на агресора било "много мило".

"Всъщност президентът Тръмп отправи лично искане към президента Путин да се въздържи от удари по Киев в продължение на една седмица, до 1 февруари, с цел да се създадат благоприятни условия за преговори“, отбеляза говорителят на Кремъл, посочвайки, че офертата вероятно е била отправена около 25 януари. Тогава вече първата фаза от тристранните преговори в Абу Даби бе завършила: Докато преговаря за мир, Русия не спира да убива цивилни: Киев и Харков под прицел (ВИДЕО).

Песков отказа да коментира отговора на Русия на предложението на Тръмп да се прекратят ударите. „Нямам какво да добавя към вече казаното“, заключи той, цитиран от държавната информационна агенция ТАСС.

Иран може да отложи преговорите Русия-Украйна-САЩ

Преговорите във формат Русия-Украйна-САЩ трябва да продължат на 1 февруари, но според Зеленски кризата около Иран може да промени всичко и да има отлагане. „Не знам кога ще бъде следващата среща. Трябваше да бъде в неделя в Абу Даби. Но датата или мястото могат да се променят. Защото, според нас, нещо се случва с Америка и Иран“, каза президентът пред репортери на 30 януари: Изтребители и военни самолети: Данни какво събира САЩ за предстояща операция срещу Иран (ВИДЕО).

Твърди се, че САЩ разглеждат възможността за удар по Ислямската република заради отказа от споразумение за ядрената програма и репресиите на режима срещу десетки хиляди протестиращи граждани. Според Reuters и CNN сред целите са ръководството и силите за сигурност на Иран.

Зеленски добави също, че руската делегация на последната среща е била „по-високопоставена“ и че срещата не се е превърнала в „лекция по история“, както се е случвало преди.