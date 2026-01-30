Гуцанов увери: Ръст на заплатите в бюджетната сфера ще има

Смятам, че петте процента са абсолютно гарантирани. Не виждам какви пречки би имало. Това заяви пред журналисти министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов в отговор на въпрос дали има опасност да не се осъществи петпроцентият ръст на заплатите в бюджетната сфера, защото според експерти това е в разрез със Закона за публичните финанси.

"Не виждам такъв риск, тъй като има вече и решение на Министерския съвет. Нещата са ясни, поне от моя гледна точка", коментира още той, цитиран от БТА. И изрази съжаление, че увеличението не е с 10%, както е било предвидено първоначално.

На 21 януари Министерският съвет одобри решение за прилагането на разпоредби от т. нар. удължителен закон на бюджет, свързани с индексацията на възнагражденията на заетите в бюджетните организации. Въз основа на предоставената от Националния статистически институт информация се определя, че за целите на прилагането на разпоредбата от удължителния закон, натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация е 5 на сто. С 5%, считано от 1 януари 2026 г., ще бъдат индексирани заплатите на работниците и служителите в бюджетните организации.