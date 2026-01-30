ЦСКА постави ултиматум на един от най-стабилните си футболисти

Лумбард Делова е един от най-стабилните играчи на ЦСКА от началото на сезона. Но според колегите от „Мач Телеграф“, от клуба са му поставили ултиматум да подпише нов договор. Настоящият контракт на централния защитник изтича чак през лятото на 2027 г., но не в това е проблемът. В договора на косоварския национал има откупна клауза на стойност 950 000 евро.

Лумбард Делова има време до края на януари да реши дали ще подпише нов договор с ЦСКА

Според ръководството на ЦСКА тя е прекалено малка и не отговаря на качествата му. „Червените“ не искат да загубят Делова срещу толкова малко пари. Шефовете искат бранителят да подпише нов договор с леко завишени финансови възнаграждения, но без откупна клауза. Първоначално косоварят е трябвало да реши дали да приеме предложението до 5 януари, но е помолил за отсрочка до края на месеца. От ЦСКА са се съгласили.

Ако Делова не подпише, ще бъде резерва

Според източника, въпреки всичко, в клуба се говори, че ако Делова откаже да подпише договора, най-вероятно ще бъде заточен на резервната скамейка и рядко ще получава игрови минути. ЦСКА вече имаше главоболия именно с Делова, който по едно време беше обявил бойкот на „червените“. През лятото той нито тренираше с отбора, нито играеше. Тогава мениджърът му Резард Кащанджзева обясни, че косоварят го е правел, защото искал трансфер. В крайна сметка той остана в ЦСКА и записа 16 от 21 възможни мача във всички турнири от началото на сезона.

