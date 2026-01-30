Официално: ЦСКА прати крило в елита на Албания

ЦСКА най-накрая успя да се раздели с един от ненужните футболисти в състава на Христо Янев. Става въпрос за 20-годишното крило Кевин Додай. Както е известно, той не попада в плановете на младия специалист за предстоящия пролетен дял от първенството и поради тази причина ръководството на клуба усилено му търсеше нов отбор, в който да продължи кариерата си. В крайна сметка „армейците“ успяха да се освободят от услугите на фланговия футболист.

Кевин Додай ще играе под наем във Влазня

От ръководството на ЦСКА обявиха, че Кевин Додай ще продължи кариерата си в елитния албански Влазня. Младият състезател ще играе в тима като преотстъпен до края на настоящия сезон. Припомняме, че през лятото на 2025-та 20-годишният футболист пристигна при „армейците“ именно от отбора от Шкодра като тогава българският гранд плати около 450 хиляди евро за правата му.

🤝🇦🇱 Фланговият футболист на ЦСКА Кевин Додай ще играе като преотстъпен в елитния албански тим Влазня до края на... Posted by CSKA Sofia FC on Friday, January 30, 2026

Крилото изигра едва 8 мача за ЦСКА

Кевин Додай обаче така и не успя да се наложи в ЦСКА. Албанецът изигра общо 8 мача за „червените“ през есента, в които записа 230 минути на терена, но не успя да се отличи с гол или асистенция. Крилото има договор с „армейците“ до лятото на 2028-ма като шефовете на столичани се надяват, че той ще натрупа опит в състава на Влазня, а през лятото ще се завърне в ЦСКА и ще се бори за титулярно място.

