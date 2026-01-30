Разузнаването на САЩ: Нещо става в Иран дълбоко под земята и в обект с история на ядрени тестове

След като САЩ поразиха най-важните ядрени обекти на Иран през юни 2025 г. - по време на 12-дневната война на Техеран с Израел, и докато Вашингтон заплашва Ислямската република с нови удари, иранците продължават да възстановяват ядрените си съоръжения и се опитват да ги укрепят срещу бъдещи атаки. Според информация от американските разузнавателни служби, получена наскоро и цитирана от CNN, Иран се опитва да възстанови обектите „по-дълбоко под земята“. Това е казал пред медията източник, запознат с актуалните разузнавателни данни.

Любопитен обект е на фокус

Не е ясно кои конкретни ядрени съоръжения Техеран се опитва да възстанови. Възможно е те да включват комплекса "Маунт Коланг Газ Ла" близо до ядрения обект Натанз в провинция Исфахан, въпреки че САЩ и Израел не са набелязали това съоръжение и следователно Иран няма нужда да го „възстановява“, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Неназовани анализатори заявиха пред The Washington Post през септември 2025 г., че подземните зали на съоръжението "Маунт Коланг Газ Ла" може да са на дълбочина между 80 и 100 метра, което е по-дълбоко от обекта Фордо, ударен от американските бомбардировачи през юни.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) никога не е инспектирала този обект, което показва, че Иран може да се опита да ограничи международния достъп до информация за предназначението му.

Снимка: Getty Images

Иранският режим вероятно възстановява ядрените си съоръжения по-дълбоко под земята, за да намали уязвимостта им към оръжия с дълбоко проникване като масивния проникващ снаряд GBU-57 (MOP). През юни 2025 г. САЩ хвърлиха 12 GBU-57 MOP върху Фордо, като целта бяха вентилационните шахти на обекта, водещи до зала с центрофуги, разположена на дълбочина най-малко 60 метра под земята.

Иран възстановява части от ядрената програма

Материалът на CNN идва в момент, в който Иран е предприел стъпки за възстановяване на части от ядрената си програма, които биха могли да подпомогнат разработването на ядрено оръжие.

Според Института за наука и международна сигурност Техеран обгражда новопостроената инсталация в "Талеган 2" във военния комплекс "Парчин" с бетонен „саркофаг“, за да я укрепи срещу евентуални въздушни удари. Преди да прекрати ядрената си програма през 2003 г., Иран използваше "Талеган 2" за тестване на експлозиви, необходими за детонация на ядрено устройство.

Усилията на Иран да възстанови ядрените си съоръжения идват на фона на предупрежденията в Националната отбранителна стратегия за 2026 г. на САЩ, че иранският режим „е оставил отворена възможността да опита отново да се сдобие с ядрено оръжие“.

