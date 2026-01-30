ПП започва публични дискусии по важните теми за страната

"Продължаваме Промяната" започва серия от публични дискусии по важните теми за България под мотото "Силна България в силна Европа". "След постигането на стратегическите цели за страната – членството в Шенген и Еврозоната, въпросът вече не е къде принадлежим, а в каква България искаме да живеем", заявяват от партията. Затова организират дискусии по пет основни теми – здравеопазване, образование, конкурентен бизнес, млади семейства и доходи, и съдебна система.

"Време е да преразгледаме начина на работа досега в тези ключови сектори, да се формулират проблемите и да се намерят нови, работещи решения", добавят от ПП.

В дискусиите ще участват представители на правителствения и неправителствения сектор, синдикати, работодатели, експерти, млади професионалисти и други заинтересовани страни. Те ще са еднодневни по всяка тема и ще бъдат излъчвани на живо в страниците на ПП в социалните мрежи.

Графикът за провеждане на дискусиите е:

3 февруари – Здравеопазването: възстановяване на доверието и нов обществен договор

6 февруари – Конкурентен бизнес

9 февруари – Млади семейства и доходи

10 февруари – За образование, което развива децата ни като пълноценни и щастливи хора

13 февруари – Справедлива България

В дискусията за здравеопазването участие са потвърдили съсловните организации на медицински специалисти – БЛС, БЗС, БАПЗГ, БФС, асоциации на болници (общински, областни и частни), представители на фармацевтичната индустрия, представители на младите лекари, пациентски организации и експерти. Тя ще започне в 10 часа.