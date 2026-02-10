Най-важните новини за деня: 10 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 февруари 2026 г.

ЗАЩО ШЕСТИМАТА СЕ РАЗДЕЛИХА, ЗА ДА СЕ СТИГНЕ ДО УБИЙСТВО СЪС САМОУБИЙСТВО: АНАЛИЗ ЗА ТРАГЕДИЯТА "ПЕТРОХАН"

Диаметрално се преобърнаха нещата по случая „Петрохан“ и за цялата ми кариера досега такова самоубийство не съм виждал (бел. ред. - официално МВР и Следствието не са потвърдили, че това е единственото обяснение за случилото се). Престъпления с много убийства и трупове е имало и вероятно ще има, но такова масово нещо не съм срещал, което ме изненадва. Първите трима най-вероятно са се самоубили, но аз съм учуден защо шестимата са се разделили и накрая пак се стига вероятно до две убийства и самоубийство на Околчица (бел. ред. - отново, няма официално потвърждение от разследващите, че на Околчица това е окончателният вариант на случилото се). Това заяви бившият градски прокурор Николай Кокинов пред bTV.

“ТОВА Е КАТЕГОРИЧНО УБИЙСТВО“: Д-Р СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ЗА СЛУЧАЯ “ПЕТРОХАН – ОКОЛЧИЦА“ (ВИДЕО)

Това е категорично убийство. Така, в предаването Студио Actualno криминалният психолог и психотерапевт д-р Светлана Димитрова определи случая “Петрохан – Околчица“ - трагедия, при която петима мъже и едно дете загубиха живота си: “За мен от самото начало на случилото се, както вече споделях, това е категорично убийство. И макар към днешна дата да излизат различни факти и обстоятелства около случката, която е потресаваща и която няма аналог, продължавам да твърдя, че личностния профил на т. нар. извършител е в съвсем друга посока по отношение на неговите характерови черти и особености, така, както се помества към днешна дата в публичното пространство абсолютно всичко към случая.“

ЛУДНИЦАТА "ПЕТРОХАН": ЛИЧНА КАРТА В ЕФИР НА МАЙКА НА ЗАГИНАЛ, РУМЕН РАДЕВ И СЛАВИ ТРИФОНОВ - ПРИМЕРИ ЗА НЕДОПУСТИМОТО

"Драги хора, ожесточението, с което се изказват крайни тези в последните дни е плашещо, а липсата на разумно съмнение в собствената ни правота (на изказващи се) е направо смразяваща. Всякакви граждани, с всякакъв предмет на занимание, не знам от каква позиция (но очевидно са достатъчно легитимни в собствените си очи) правят изводи, градят теории и достигат до заключения за неща, които не разбират". Това написа журналистът от "Капитал" Полина Паунова в своя профил във Facebook.

ЯВОР БОЖАНКОВ ЗА “ПЕТРОХАН”: БЪЛГАРИЯ Е С УЯЗВИМА СИГУРНОСТ (ВИДЕО)

Има хронично недоверие към институциите и това е обяснимо. Имаме менте главен прокурор. Това е състояние на нашето общество. Защо се политизира случая? Защото сме свикнали и това да се случва. Това заяви в предаването “Студио Actualno” народният представител от ПП-ДБ Явор Божанков, коментирайки шокиращите събития около “Петрохан” и "Околчица".

МЕЧ ИСКАТ ОСТАВКАТА НА ЙОТОВА, НАПУСНАХА КОНСУЛТАЦИИТЕ, БЕЗ ДА Я ИЗСЛУШАТ (ВИДЕО)

Представителите на МЕЧ напуснаха консултациите при президента Илияна Йотова, дори заговориха за нейната оставка, както и че тя трябва да бъде лустрирана, заради снимки с Любен Гоцев и лица, свързани с "Мултигруп". Малко преди напуснат Йотова ги попита: Няма ли да изслушате поне моята реакция, а Радостин Василев й отвърна: "Не, няма нужда". Срещата с МЕЧ беше част от финалния кръг на консултации на държавния глава Илияна Йотова, но изглежда не протече по план.

СКАНДАЛЪТ С РАДОСТИН ВАСИЛЕВ И ЙОТОВА И СЦЕНАРИИТЕ С РАДЕВ: ГОВОРИ Д-Р ГЕОРГИ ПРОДАНОВ (ВИДЕО)

В момента сме свидетели на това, че много дълго не сме имали президент като президент. Имахме генерал, който се възприемаше като част от партийната система, без да се опита да потърси начин да балансира интересите в политическата система.

ИСКАНЕ ЗА НОВ ШЕФ НА НС, РАВНОСМЕТКИ НА ПРОТЕСТИТЕ И ЕДНИ...ТАМПЛИЕРИ: КОНСУЛТАЦИИТЕ ПРИ ЙОТОВА ЗАВЪРШИХА (ОБЗОР)

След две седмици на разговори окончателно приключиха консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи по конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател, който да оглави следващото служебно правителство преди новите предсрочни парламентарни избори през април 2026 г. Actualno.com обобщава.

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2025: ОТ 13 ГОДИНИ НЕ СМЕ БИЛИ ТОЛКОВА ЗЛЕ С КОРУПЦИЯТА

България заема незавидното 84-о място в световната класация „Индекс за възприятие на корупцията“ на международната организация Transparency International. Подреждането, което традиционно се прави всяка година, през 2025 г. ни поставя на три позиции под резултата от 2024. Това е и най-лошото ни класиране от 2012 г. насам, когато имаме 41 точки – сега те са 40. През тези 13 години страната ни се е движила в диапазона между 41 и 45 пункта. Лекият пик е през 2023, но оттогава настъпва слизане надолу.

ЕС И ГАРАНЦИИТЕ ЗА УКРАЙНА - САМО "КОАЛИЦИЯ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ" Е ОПЦИЯ: ГОВОРИ ЕВРОДЕПУТАТЪТ АНДРЕЙ КОВАЧЕВ (ВИДЕО)

Гаранциите за сигурност на Украйна, които Европейският съюз ще даде при евентуално бъдещо споразумение за мир, могат да бъдат само на основата на "Коалицията на желаещите", заяви евродепутатът от ГЕРБ/EНП Андрей Ковачев в отговор на въпрос от Actualno.com. Законодателят, който е член на Комисията по външни работи на ЕП, участва в онлайн дискусия на тема „Каква е ролят​а на ЕС в световната политика“, организирана от Бюрото на ЕП.

ЕВРОПА СЯКАШ ПОДГОТВЯ СБЛИЖАВАНЕ С ПУТИН

Както каза висш европейски служител пред Foreign Policy, европейските лидери пристигнаха на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, през януари с надеждата да обсъдят напредъка на преговорите за разрешаване на ситуацията в Украйна с американските си колеги. Вместо това те бяха принудени да се съсредоточат върху предотвратяването на потенциален конфликт с друга страна членка на НАТО и то САЩ - заради Гренландия.

УКРАЙНА МИНА В ЛОКАЛНА КОНТРАОФАНЗИВА: Z-СТРАХ ЗА ЗАПОРОЖИЕТО, УКРАИНСКИ УСПЕХИ И НА ДРУГИ МЕСТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинската армия минава в локални контраофанзиви, които застрашават руските позиции в най-горещите направления. Такива позиции и мнения се появиха в известни Z-канали в Телеграм. Най-ярък пример е руският пропагандист Юрий Подоляка – всъщност той е роден в Суми, Украйна, през 1975 година. Подоляка е категоричен – в две публикации той обяснява как украинската армия е съумяла да натрупа достатъчно сили за контраофанзива в района на Гуляйполе, Запорожка област. Не само за този сектор на фронта обаче има такива данни.

КАК РУСИЯ МАМИ АФРИКАНЦИ ДА СЕ БИЯТ В УКРАЙНА? (ВИДЕО)

Примамката на високите заплати е привлякла много африканци в Русия за работа, но след като пристигнат, Кремъл де факто решава какво включва тази работа. Трупат се нови и нови данни - Русия подвежда африкански граждани да идват в страната уж да работят и впоследствие ги принуждава да се бият в Украйна, пише The National Interest.