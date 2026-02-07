Левски остана без ток след пожар на „Герена“

Само часове преди Левски да открие пролетния дял от Първа лига, на стадион „Георги Аспарухов“ възникна проблем. През нощта в комуникационната шахта на съоръжението е възникнал пожар и в момента в целия спортен комплекс е спряно подаването на ток. Поради тази причина билетната каса и официалният магазин на Левски не работят до отстраняване на проблема и възстановяване на електрическата мрежа.

Левски: „От полунощ работни групи се занимават с отстраняване на щетите“

Ето какво написаха от Левски за проблема: „Левскари, поради възникнал пожар в комуникационна шахта на стадион “Георги Аспарухов” късно снощи, към момента е спряно подаването на ток в района на целия спортен обект. От полунощ работни групи се занимават с отстраняване на щетите, а дотогава няма да работят, както билетната каса, така и официалният магазин в Сектор "А". Извиняваме се за неудобството!“

Още: Левски – Ботев Враца: Кога и къде да гледаме първия мач на „сините“ в Първа лига за 2026 г.

Левски ще се бори да запази лидерската си позиция

Днес, на 7 февруари, от 17:30 ч. именно на стадион „Георги Аспарухов“ трябва да се проведе първия двубой на Левски от пролетния дял на Първа лига. „Сините“ трябва да посрещнат Ботев Враца. Те ще търсят победата на всяка цена, тъй като конкуренцията за първото място е голяма. Отборът от „Герена“ е лидер в първенството с 44 точки. Втори е ЦСКА 1948 с 40 пункта, но и мач повече, а на трето място е Лудогорец с актив от 37 точки. Все още няма официална информация дали проблемът ще попречи на провеждането на срещата между Левски и Ботев Враца.

Още: Боримиров се оказа прав – Ботев Враца ще играе за завишени премии срещу Левски