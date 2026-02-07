Учени: Под леда на Антарктида се крие пейзаж, който науката не си е представяла

Под петкилометровия слой лед на Антарктида се крие пейзаж , който науката само бегло си е представяла. Сега, благодарение на нов метод за картографиране, изследователите са създали най-подробната дигитална карта на континента „под леда“ до момента, която би могла да помогне за прогнозиране на скоростта на топене на ледниците и бъдещето на глобалното морско равнище. Това съобщава списание „Смитсониън“.

Нова карта на Антарктида - какво се крие под леда

Новата карта на Антарктида комбинира сателитни изображения на повърхността на Антарктида с компютърно моделиране, базирано на физиката на движението на леда. Този подход разкри хиляди неизвестни досега форми на релефа – планински вериги, каньони и долини – скрити под леда.

„Все едно е като преди: имахте зърнеста пикселизирана филмова камера, а сега имате правилно увеличено дигитално изображение на това, което всъщност се случва“, обясни в коментар пред BBC News съавторът на изследването Хелън Окенден, геолог от университета в Гренобъл-Алп.

Топенето на ледовете в Антарктика заплашва милиони: Предотвратима ли е катастрофата?

Предишни опити за картографиране на почвата под антарктическия лед са разчитали на радарни измервания от самолети или снегомобили. Но подобни проучвания са обхващали само отделни маршрути, оставяйки празнини от десетки километри ширина между тях. Според глациолога Робърт Бингам от Университета в Единбург, представянето на формата на релефа в този случай е като опит за пресъздаване на Алпите само с няколко полета над тях.

За да запълнят тези „празни места“, учените използвали данни за това как се движи ледът. Точно както течението на реката се променя в зависимост от скалите на дъното, скоростта на ледника зависи от терена под него. Въз основа на това изследователите моделирали солидна карта на скрития пейзаж и я сравнили със съществуващите радарни данни.

В резултат на това екипът открил над 30 000 хълма с височина поне 50 метра, както и гигантски канал със стръмни склонове - дълбок около 50 метра, широк около 6 километра и дълъг повече от 400 километра.

Кои са основните разлики между Арктика и Антарктида?

„Това е началото на нов подход към изучаването на това, което се намира под леда“, казва глациологът Стюарт Джеймисън от университета в Дърам, който не е участвал в проучването.

Методът обаче има ограничения. Той не може да различи малки форми на релефа, които са по-малки от дебелината на леда. Глациологът Дънкан Йънг от Тексаския университет в Остин сравни техниката с опит за отгатване на текстурата на обекти под дебел слой – общите очертания са видими, но фините детайли се губят.

Все пак, наличието на карта на подледниковия терен е от решаващо значение. Основата създава триене за леда и по-точното ѝ разбиране ще помогне на учените да преценят по-добре колко бързо антарктическите ледници ще се придвижат към океана, ще се стопят и ще допринесат за покачването на морското равнище в световен мащаб.

Прочетете също: Краят на вечния лед: Животът на Антарктида напълно се променя