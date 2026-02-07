Спорт:

Няма кой да бие Юнайтед на Майкъл Карик! "Червените дяволи" подчиниха 10 от Тотнъм и помирисват топ 3

Манчестър Юнайтед постигна четвърта поредна победа във Висшата лига под ръководството на временния си мениджър Майкъл Карик! В двубой от 25-ия кръг на английското първенство "червените дяволи" надвиха Тотнъм с 2:0. Кристиан Ромеро бе изгонен с директен червен картон в 29-ата минута и остави "шпорите" с човек по-малко на терена. До почивката Браян Мбемо се разписа след заучена комбинация от корнер. През втората част Бруно Фернандеш сложи точка на спора. Така Юнайтед събра 44 точки на четвъртото място - на 2 от третия Астън Вила, който е с мач по-малко. Тотнъм остава 14-и с 29 пункта.

Четвърта поредна победа за Юнайтед на Карик

Домакините стартираха много силно. Мбемо изтърва добра възможност в първите минути. Малко по-късно Викарио изби шут на Каземиро. Ламелс пък имаше работа при изстрл на Галахър. В 20-ата минута Куня стреля на сантиметри от целта. В средата на полувремето и Фернандеш не намери вратата. В 29-ата минута Ромеро бе изгонен с директен червен картон за груб фал срещу Каземиро. 

Юнайтед се възползва от численото си преимущество в 38-ата минута. Заучена комбинация от корнер бе завършена от Мбемо за 1:0. До почивката Викарио изби по невероятен начин удар с глава на Каземиро и спря излезлия сам срещу него Диало. През втората част момчетата на Карик продължиха да доминират. Попадение на Диало бе отменено заради засада в 49-ата минута.

Последва солиден натиск на "червените дяволи". Стражът на Тотнъм блесна с няколко прекрасни намеси, за да не допусне нов гол. В 81-вата минута логичното все пак се случи. Фернандеш засече центриране на Дало за 2:0. Не след дълго Мбемо завърши много красива атака с удар в аут.

