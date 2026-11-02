Забелязаха контейнер в морето край Царево, институциите са на крак

Контейнер е забелязан в морето край плаж Арапя. Това съобщи за БТА кметът на община Царево Марин Киров. Сигналът е постъпил при него около 10:00 часа. "Вижда се от брега в района на ваканционен комплекс от къщи между "Арапя" и "Оазис", обясни кметът. Всички компетентни институции са уведомени и действията им са координирани. На място е изпратена "Гранична полиция".

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Басейнова дирекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите ще извършат проверка за евентуален разлив. За случая е информирана и Областната администрация.

"Абсолютно всички са координирани", подчерта кметът на Царево.

Главна дирекция „Гранична полиция“ е предприела действия за охрана и обезопасяване на района около контейнера. По наличната към момента информация съдържанието на контейнера е обозначено като коледна украса, съобщиха от Министерството на транспорта.

"Компетентните органи са в постоянна координация и следят развитието на ситуацията. Предприемат се всички необходими действия за гарантиране на безопасността в района и за установяване на произхода и състоянието на двата обекта", добавиха още от ведомството.

"Има основания да се предполага, че контейнерът, открит във водите край плаж "Арапя", е част от товара на атакувания кораб CONTSHIP JET, но това предстои да бъде установено в хода на образуваното досъдебно производство", съобщиха от пресслужбата на Областна администрация-Бургас.

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Припомняме, че контейнеровозът CONTSHIP JET беше ударен от три дрона на 28 срещу 29 октомври в изключителната икономическа зона на България в Черно море на около 16 морски мили от нос Калиакра. На борда избухна пожар и плавателният съд получи тежки пробойни. Плавателният съд е бил натоварен с 421 контейнера, като около 20 от тях са паднали зад борда и дрейфуват в морето. По малко от 24 часа по-късно корабът потъна заедно с товара си.