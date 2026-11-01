Потенциална опасност за корабоплаването: Контейнери дрейфат край Бургас

Корабни контейнери дрейфат източно от Бургас, като е много вероятно те да са част от товара на потъналия "Contship Jet", ударен от дронове на 28 октомври на около 16 мили от нос Калиакра. До момент има информация за четири свободно плаващи контейнери, които са забелязани в Черно море, източно от Бургаския залив, съобщава БНТ. В официалните данни на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", публикувани в системата за управление на корабния трафик, контейнерите са установени тази сутрин в 10.55 часа българско време.

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В съобщението се посочва още, че те дрейфат в морето, като представляват "потенциална опасност за корабоплаването", пише БНТ. Към мореплавателите е отправено предупреждение да преминават през района с повишено внимание и на безопасно разстояние. Засега е ясно и точното им местоположение. Няма и информация откъде са паднали контейнерите и какъв товар има в тях. Възможно е те да са от потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз "Contship Jet".

Припомняме, че според институциите в част от контейнерите на потъналия кораб има "битова химия, литийно-йонни батерии, запалими газове и течности и други опасни вещества".

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